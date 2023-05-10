سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

دبي، شاهد تصميم أكبر حيد مرجاني اصطناعي في العالم

سامر باطر by سامر باطر

كشفت شركة إيرب عن “شعاب دبي المرجانية دبي ريفز، والحيد المرجاني الاصطناعي هذا هو مختبر حي عائم للاستعادة البحرية والسياحة البيئية ويتألف من مجموعة من الجزر.

وتقول الشركة إنه أكبر مشروع لحماية الحياة البحرية والمحيطات في العالم تم الكشف عنه في دبي، ويهدف لبناء مجمعات بشرية ذات انبعاثات صفرية.

وتقول الشركة إن المشروع يهدف إلى توليد أكثر من 30 ألف وظيفة في الاقتصاد الأخضر. يتكون الحيد المرجاني من مجتمع عائم مستدام للبحوث البحرية والتجديد والسياحة البيئية. يشمل المشروع أيضًا المرافق السكنية والضيافة والتجزئة والتعليمية والبحثية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...