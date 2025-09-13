شاهد تدشين العمل في مشروع المثلث الذهبي في قلب جدة

أطلقت “مجموعة النهلة”، إحدى شركات عائلة الشربتلي السعودية، عمليات تطوير مشروع “المثلث الذهبي” العقاري متعدد الاستخدامات في مدينة جدة، باستثمارات تتجاوز 6 مليارات ريال سعودي بالشراكة مع صندوق التنمية السياحي، بحسب بيان صادر عن المجموعة. يقع المشروع في موقع استراتيجي عند تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية)، ويمتد على مساحة تقارب 90 ألف متر مربع، ليصبح وجهة متكاملة تضم خيارات سكنية وتجارية وسياحية وترفيهية. ويهدف “المثلث الذهبي” إلى إثراء المشهد الحضري والسياحي في جدة، حيث سيضم أكثر من 800 غرفة فندقية في أربعة فنادق عالمية شهيرة هي: فيرمونت، إس إل إس، 25 أورز، وإم غاليري. كما سيشمل المشروع أبراجًا سكنية تحمل علامات تجارية عالمية، ومكاتب، ومساحات تجارية، إضافة إلى بوليفارد مفتوح يمتد لأكثر من 500 متر مليء بالمطاعم والمقاهي والمحلات الفاخرة. ويتميز تصميم المشروع بكونه مستوحى من التراث الحجازي العريق بروح عصرية، وذلك بالتعاون مع نخبة من بيوت الخبرة العالمية في التصميم والتخطيط. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول عام 2030، ليعزز مكانة جدة كوجهة سياحية وحضرية جذابة.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا