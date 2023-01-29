سامر باطر by سامر باطر

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شاهد تحفة مصرية بتصنيع دقيق ومتقدم من أكثر من 5000 عاما

سامر باطر by سامر باطر

أظهر باحثون أن تحفة مصرية تعود إلى أكثر من 5000 عاما لا يمكن أن تنتج إلا بتصنيع دقيق ومتقدم نظرا لمتطلبات الهندسة الدقيقة، جاء ذلك بعد أن تم مسح إناء حجري قديم من عصر ما قبل العائلات المصرية الحاكمة بماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد (structured light scanner)، وتبين أن الإناء الغرانيتي مصنوع بدقة شديدة تبلغ ضبط الأبعاد بمستوى جزء من الألف من البوصة، و لدرجة أنه لا يمكن أن يكون مصنوعًا يدويًا بل بتجهيزات قياس متقدمة وفقًا لخبراء تصنيع تجهيزات الطيران.

إناء مصري قديم بتصنيع متقدم
المصدر: reddit.com/user/jeffers0n_steelflex

كشف في مصر مؤخرا عن مقابر فرعونية ومومياء كاملة تعود إلى عصر الأسرتين الخامسة والسادسة اللتين حكمتا البلاد قبل نحو 4500 عام، في منطقة سقارة القريبة من أهرام الجيزة غرب القاهرة.

ومن منطقة الكشف، أعلن عالم الآثار المصري البارز زاهي حواس للصحفيين الخميس أن أعمال الحفر التي تولتها البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار بمنطقة جسر المدير في جبانة سقارة، “أسفرت عن العثور على مقابر تعود إلي عصر الأسرتين الخامسة والسادسة من الدولة القديمة”.

وخلال الأعوام القليلة الماضية، كشفت مصر عن “كنوز” أثرية عدة في مختلف أنحاء البلاد، وخصوصا منطقة سقارة حيث اكتُشف أكثر من 150 تابوتا أثريا يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...