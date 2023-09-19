شاهد تجارب طعام الشواطئ الفرنسية في الجميرا بدبي

سيُزيح “جي 1 بييتش”، الوجهة الشاطئيّة الرائعة على طراز الشواطئ الفرنسية القديمة المُنتظرة، الستار عن عدّة تجارب رائعة لتناول الطعام على شاطئ البحر في الربع الأول من عام 2024. تقع هذه الوجهة الجديدة في منطقة “الجميرا” في دبي، وتعدُ بتجربة تناول طعام فريدة لا مثيل لها بمفاهيم مميّزة ومتنوّعة.

ويستعد “جي 1 بييتش” لإحداث تغييرات على ثقافة تناول الطعام في المدينة، إذ سيجمع ما بين المناظر الخلّابة للمحيط مع مجموعة رائعة من مطاعم الدرجة الأولى. يعدُ كل مطعم بأن يكون تجربة ممتعة وفريدة لتناول الطعام، سيتمكّن الزوار من الاختيار من المأكولات البحريّة المعاصرة اللذيذة إلى المأكولات العالميّة.

تشمل الوجهات التي من المقرّر افتتاحها في “جي 1 بييتش”:

“أفريكان كوين”: وجهة فريدة من نوعها للطهي في جنوب فرنسا منذ عام 1969 تجمع بين النكهات الفرنسية والأفريقية ستُفتتح في “جي 1 بييتش”. ستقدّم هذه الوجهة الرائعة أطباقاً فاخرة بمكوّنات مميّزة تعدُ الزوّار برحلة طعام لا تُنسى مثل الخرشوف مع صلصة الخل الممزوجة بالتوابل وسلطة نيسواز وشرائح اللحم مع صلصة الفلفل الأسود بقيادة الشيف تييري بالوديتو.

“الميّاس باي ذا سي”: تعود أصول “الميّاس باي ذا سي” إلى بيروت، حيث يقدّم الشيفان مارديج برسوميان وجاد أبو زيد مأكولات تمزج بين المطبخ اللبناني والأرمني ويعدّان أطباقاً مميّزة مثل طبق مانتي” وكباب كرز. كما حصلت هذه العلامة التجاريّة المميّزة على جوائز مثل “أفضل تجربة طهي لبنانية أصيلة لعام 2023” في أبوظبي وجائزة “بيب جورماند” من دليل ميشلان، من خلال فروعها في كل من بيروت والرياض وأبوظبي والكويت.

“بولي”: تقدّم هذه الوجهة المستوحاة من أجواء غابة “بولي” الغنّاءة مأكولات يابانيّة معاصرة بنكهات آسيوية جديدة ولذيذة. انطلاقاً من ميامي وكان والآن في دبي، يتناغم جمال الملاذ الهادئ مع أجواء مفعمة بالطاقة في وجهة واحدة مثالية للباحثين عن تجربة غير عادية في قلب دبي.

“شوشو”: تعدُّ هذه الوجهة منزلاً شاطئيّاً حصرياً لأعضاء النادي من وحي المأكولات الفرنسية، يمنح “شوشو” شاطئاً للاسترخاء وصالة حوض سباحة ومطعماً يقدّم المأكولات الفرنسية الراقية بأجواء عصرية. على الرغم من أن النادي حصري للأعضاء، إلا أن المطعم مفتوح لجميع الزوار. يضم النادي مساحة للاسترخاء وترّاساً على السطح وحوض سباحة “روزيه” مميزاً ترفيهياً لجلسات الأعضاء.

“جيجي ريجولاتو”: يُحضر “جيجي ريجولاتو” جاذبية أسلوب الحياة الإيطالي إلى شواطئ دبي من خلال قائمته المُعدّة بحرفيّة وتصميمه المعقّد، بما في ذلك حديقة غناء وحوض سباحة ومشرب “بيليني” وسيرك للأطفال ومتجر يحتوي على عدّة علامات تجارية في مكان واحد. يلبّي هذا الملاذ الاستثنائي احتياجات جميع الزوّار الذين يسعون إلى الاستمتاع بأفخر وأفضل تجارب الحياة.

“جيتانو”: أُنشئَ “جيتانو” في الغابة الاستوائية في المكسيك وله عدّة مواقع حول العالم من ضمنها تولوم وميامي ونيويورك. يُقدّم المطعم تجارب تناول طعام ورقص راقية وممتعة ترافقها كوكتيلات “ميزكال” الخاصة به وقائمة طعام مكسيكي مميّزة. “جيتانو” تعني “الغجر” في اللغة الإسبانيّة، وسُمي بهذا الاسم لأنه يعكس جوهرهم و وثقافتهم إذ أنهم شعب بوهيميّ و متجوّل ورحّال ومتنوّع ومُبدع وانتقائي وخلّاق.

“كايمانا”: يقدّم “كايمانا”، والذي يعني “روح المحيط” في الثقافة البولينيزية، تجربة طعام غامرة بنكهات آسيوية وبولينيزية في آن واحد معاً. بإمكان الضيوف الاختيار بين الاسترخاء والاستمتاع بحوض السباحة الخاص أو على الشاطئ وتذوق المأكولات الآسيوية البولينيزية الاستثنائية والمشروبات المميزة من “كاي بار”. سيتميّز “كايمانا” بمزيج نابض بالحياة سيرتقي بتجربة تناول الطعام إلى مستوى جديد بأجواء شاطئيّة أخّاذة.

“لا بايا”: سيأتي هذا المطعم الإيطالي الراقي من مانهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية والمستوحى من ساحل “أمالفي” الساحر ومدنه الساحليّة الآسرة والمعروفة بطابعها الفريد ومأكولاتها المميزة وجاذبيتها للزوّار. يعدّ هذا الافتتاح للمكان المفضل لدى المشاهير الثاني عالمياً ليكون “جي 1 بييتش” موقعاً له، حيث سيمنح زوّاره فرصة للاختيار بين تناول طعاهم في الداخل أو في الهواء الطلق مع الاستمتاع بإطلالات بانورامية على البحر.

“ “Lúnico: سيقدّم “Lúnico” رحلة غامرة وفاخرة تتفوّق فيها مأكولات المطبخ البحر الأبيض المتوسّط الإسباني بتجربة الطهي الراقي. سيمزج الطهاة الموهوبون بين التقاليد والثقافات مع الابتكار ليقدّموا أطباقاً توقظ الحواس. يقدّم ” Lúnico ” تجربة طعام لا تنسى مع الترفيه الحي الراقي ومشروبات معدّة بإتقان لصنع ذكريات رائعة.

“مون”: سيتناغم الرقيّ والأصالة الآسيويّان بمزيج رائع في حديقة “مون ” الشاطئية الشرقية الأصيلة وستقدّم قائمة من أطباق للمشاركة ومشروبات مستوحاة من المطبخ الآسيوي والتي سيبدعها مدير الطهي بيورن فان دير. سيكون “جي 1 بييتش” أول موقع لـ”مون” في الإمارات العربية المتحدة، والثاني عالمياً بعد مدينة باريس في فرنسا.

“سخالين”: سيصبح الطهي فنّاً تمتزج فيه المنتجات المحليّة ومنتجات الشرق الأقصى مع وصفات البحر الأبيض المتوسط والآسيوية معاً، مما يقدّم أسلوباً جديداً يُدعى المطبخ المتوسطي الآسيوي في “سخالين”. سيذهب الزوّار في رحلة طهي آسرة في المطعم الأول في المنطقة والثالث عالمياً والحائز على جائزة ميشلان بقيادة الشيف التنفيذي أليكسي كوجاي.

“سَيْرين باي غايا”: طُوّر “سَيْرين باي غايا” من قبل خبراء الصناعة إيفجيني كوزين والشيف إيزو آني ليُقدّم تجربة ساحليّة مريحة في دبي. سينقل “سَيْرين باي غايا” ضيوفه إلى موقع رائع الجمال على شاطئ البحر يُمثّل جمال الصيف في اليونان بنكهاته اليونانيّة المتوسطيّة الأصيلة.

سيتمكّن الزوّار من المقيمين والسيّاح عيش تجربة طهي وتناول طعام رائعة بإطلالات ساحليّة خلّابة في “جي 1 بييتش”، والذي من المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2024. بفضل موقعه الممتاز في منطقة “الجميرا” في دبي، سيقدّم “جي 1 بييتش” لزوّاره مزيجاً غير عادي من المطاعم الراقية على مستوى عالمي تتمتّع بمناظر خلّابة تطل على شاطئ البحر ضمن وجهة واحدة فاخرة ونابضة بالحياة.

للمزيد من المعلومات: www.j1beach.com أو @J1BeachDubai على انستغرام.