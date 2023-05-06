شاهد تتويج الملك تشارلز ظهر اليوم عبر الإنترنت

تجري ظهر اليوم السبت مراسم دينية وشعبية كبيرة احتفالا بتتويج الملك تشارلز في العاصمة البريطانية لندن، ويمكن مشاهدة الاحتفالات عبر الإنترنت في مواقع بي بي سي ويوتيوب إلى جانب الأقنية التلفزيونية البريطانية والأمريكية وغيرها (قرابة الساعة 12 ظهرا بتوقيت السعودية- الواحدة بتوقيت الإمارات).

وسيكون هناك سيكون عروضا متعددة منها تحليق بالطائرات فوق قصر باكنغهام. وتلفت أ ف ب إلى أن بريطانيا ستشهد السبت مراسم تتويج فخمة هي الأولى منذ 70 عاما مع جلوس الملك تشارلز على العرش في طقوس مسيحية مهيبة وأكثر من ألف عام من التاريخ. ومراسم التتويج الأولى لملك بريطاني منذ 1937، هي تأكيد ديني على اعتلائه العرش خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في أيلول/سبتمبر 2022. وجزء كبير من المراسم الأنغليكانية التي ستقام في كنيسة ويستمنستر، وستتوج خلالها أيضا زوجته الثانية كاميلا ملكة، متوارث من ألف عام عن أسلاف الملك البالغ 74 عاما. لكن سيكون هناك أيضا خروج واضح عن التقاليد مع مشاركة أساقفة نساء وقادة ديانات أقلية، وقائمة مدعوين أكثر تنوعا وتمثيلا للمجتمع البريطاني.