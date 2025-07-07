شاهد تاتو، المطعم الذي سينطلق من قمة أعلى فندق في العالم من دبي هاربر

كشف مطعم تاتو (Tattu)، أنه سيدشن انطلاقته العالمية في سبتمبر 2025 في دبي من أعلى برج سيل، وهو أطول فندق في العالم، عند مدخل دبي هاربر. سيُشكّل تاتو دبي وجهة متعددة الطوابق تضم ثلاثة مواقع متصلة: مطعم وبار تاتو (الطابق 74)، ومسبح تاتو سكاي (الطابق 76)، وصالة وتراس تاتو سكاي (في أعلى البرج). وسيكون مسبح تاتو سكاي أعلى مسبح لا متناهي في العالم، وصالة وتراس تاتو سكاي أعلى تراس مكشوف مكيف بالكامل في العالم، ويوفر إطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة.

يَعِد كلُّ مطعم بتصميمات داخلية آسرة، ومأكولاتٍ تُجسّد تقاليد عريقة مع لحظاتٍ تمتع الحواس بأجواء لا تُضاهى، وتجاربَ مُصمّمة خصيصا لرواده طوال اليوم، من تجربة طعام راقية واستجمامٍ بجانب المسبح إلى حياةٍ ليليةٍ مفعمةٍ بالحيوية مع منسقي أغاني وكوكتيلاتٍ استثنائية. يعد المطعم إنجازٌ تاريخيٌّ لمجموعة “بيرمينانتلي يونيك”، و يُمثّل هذا التوسع إنجازاً عالمياً هاماً لمجموعة “بيرمينانتلي يونيك” البريطانية، التي أسّسها الأخوان آدم ودرو جونز، والمعروفان بابتكار تجارب طعامٍ فريدة. يهدف تاتو دبي إلى وضع معيارٍ عالميٍّ جديدٍ لأسلوب الحياة الفاخرة، وإعادة تعريف الضيافة التجريبية، والمساهمة في إرث برج سيل.