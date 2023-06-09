سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسسيارات ويخوت

شاهد بورش ميشن X هايبر كار الكهربائية الجديدة بـ 2,5 مليون دولار

سامر باطر by سامر باطر

عرضت بورش ميشن إكس بمناسبة ذكرى تأسيس بورش الـ 75 ، كرست الشركة لهذه المناسبة ابتكار سيارة فائقة تقول إنها ستكون أسرع سيارة إنتاج على الإطلاق حول حلبة نوربورغرينغ وذلك بحوالي 200 ميل بالساعة وتنطلق من الوقوف إلى شرعة 62 ميل بالساعة خلال ثانيتين فقط.

مهندس السيارات النمساوي فرديناند پورشه حيث تعتبر سيارة VW الخنفساء من أشهر تصاميمه كما أنه مؤسس علامة أو شركة پورشه للسيارات.

استطاع بعد 4 أعوام من العمل وتحديدًا عام “1897” بناء محرك كهربائي من تصميمه.. محرك محوري تستطيع تثبيته لدعم وتشغيل “عجلة” دائرية.. ليكون هذا الاختراع هو بداية دخول فرديناند بورشه لعالم السيارات.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...