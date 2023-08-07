فادي طنّوس by فادي طنّوس

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فيديو.. شاهد بنزيمة يؤدي مناسك العمرة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
بنزيمة

شارك نجم كرة القدم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب نادي الاتحاد السعودي متابعيه، الإثنين، بمقطع فيديو على نشره على حسابه الرسمي في “تويتر” وهو يؤدي مناسك العمرة.

وأرفق بنزيمة الفيديو الذي ظهر فيه وهو يرتدي ملابس الإحرام، بتعليق قال فيه: ” الحقيقة الوحيد.. الحمد لله”.

وكان هداف ريال مدريد الإسباني انتقل خلال شهر حزيران/يونيو الماضي إلى صفوف الاتحاد بطل الدوري السعودي في الموسم المنصرم، في عقد يمتد حتى 2026.

وأحرز بنزيمة 354 هدفا مع ريال، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي على مدار تاريخه خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر الحالي.

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