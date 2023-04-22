شاهد بالصور وصول عشرات السعوديين ورعايا أجانب بعد إجلائهم من السودان

وصل اليوم عشرات من المواطنين السعوديين ورعايا دول أخرى بحراً الى مدينة جدة، في أول عملية إجلاء معلنة لمدنيين من السودان منذ اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل أسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأنه إنفاذاً لتوجيهات القيادة، وصل عدد من مواطني المملكة العربية السعودية الذين تم إجلاؤهم من السودان وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية باسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.

وبلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 91 مواطناً، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصاً، يمثلون الجنسيات التالية “الكويت، وقطر، والإمارات، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو”، حيث عملت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت في وقت سابق السبت عن “بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان الى المملكة”.