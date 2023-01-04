سامر باطر by سامر باطر

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شاهد بالصور الاحتفاء بانضمام نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي

سامر باطر by سامر باطر

نال، كريستيانو رونالدو أعلى عقد احترافي حصل عليه في حياته، “الدون” وهو لقبه خلال مسيرةٍ 21 عاماً حافلة بين كُبرى الدوريات الأوروبية. يتصدر الدون العناوين أينما حل وأبرم صفقة تاريخية مع نادي النصر السعودي وهي ستسلط الأضواء أكثر على كرة القدم السعودية والخليجية.

سوف يتقاضى كريستيانو اللاعب البالغ 37 سنة، 6.5 يورو بالثانية الواحدة ، وأعلن عن الصفقة مع اختتام المونديال حين كشف نادي النصر السعودي تعاقده مع كريستيانو رونالدو حتى عام 2025، في صفقة انتقال حر.

الدون أو صاروخ ماديرا، لا يهاب التحديات وأكد أمس أنه متحمس للعب في آسيا بعد إحرازه الألقاب الأوروبية وقال إنه جاء لنادي النصر لإحراز الأهداف والفوز.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...