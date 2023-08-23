شاهد فيديو اندفاع رجل باتجاه درو باريمور وكيفية تعامل رجال الأمن

نشرت قناة “سي ان ان” مقطع فيديو يوثق اندفاع رجل على منصة، وقتما كانت الممثلة درو باريمور والمغنية رينيه راب في منتصف محادثة، ما أدى إلى اقتياد الحراس للرجل خارج القاعة.

وصرخ الرجل باسم باريمور واقترب من المنصة، قبل أن يقول: “أنا تشاد مايكل بوست، تعرفين من أكون. أريد أن أراك في نقطة بينما..”، ليسارع الحراس بالإمساك به واقتياده خارج القاعة.

وغادرت الفنانتان المسرح لحين تأمين المنصة، لتعودان لاحقاً لاستكمال محادثتهما بعد أن أخرج الحراس الرجل.

وكانت باريمور وراب تشاركان في حوار لمركز “92nd Street Y” في مدينة نيويورك، والذي يستضيف بشكل متكرر حوارات مع شخصيات بارزة.