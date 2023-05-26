أشار تقرير في موقع سينتيفيك أمريكان إلى انتشار صرعة أطلقها صغار حيتان الأوركا القاتلة وهي مهاجمة اليخوت والقوارب فيما وصل عدد القوارب التي قاموا بإغراقها هذا الشهر قرب إسبانيا والبرتغال إلى ثلاثة. وبحسب ألفريدو لوبيز وهو خبير يتابع الحيتان القاتلة فإن نظرية تفيد بأن هذه الحيتان قد اخترعت صرعة جديدة، وهو أمر معروف وشائع بين مجموعات في عائلة الدلافين. كما هو الحال في البشر ، غالبًا ما يقود الصغار بين حيتان الأوركا بنشر هذه الصرعات وهي إحدى النظريات التي تفسر هجمات هذه الحيتان المتصاعدة ضد اليخوت والمراكب الشراعية.

حيتان الأوركا بدأت في هذه المنطقة في مهاجمة القوارب وغالبًا ما يكون الهجوم بنهش في الدفة، وفي عام 2020. تسببت حوالي 20 بالمائة من هذه الهجمات في أضرار كافية لتعطيل السفن ، كما يقول ألفريدو لوبيز ، باحث في الأحياء البحرية يتابع سلوكيات حيتان الأوركا حول شبه الجزيرة الأيبيرية.

هناك فرضية ثانية بحسب لوبيز، وهي إن حيتان أوركا القاتلة أصبحت تشن الهجمات كرد فعل لتجربة سابقة سيئة تتعلق بقارب. وقع أول حادث معروف في مايو 2020 في مضيق جبل طارق ، وهي منطقة تزدحم فيها القوارب. منذ ذلك الحين ، سجلت مجموعة مراقبة الأوركا حالات من حيتان الأوركا وهي تهاجم القوارب. يقول لوبيز إنهم في بعض الأحيان كانوا يقتربون ببساطة من السفن ، ولم يكن هناك سوى جزء بسيط من الحالات التي تنطوي على صدم مباشرة.

هاجمت ثلاثة من حيتان الأوركا قاربًا في مضيق جبل طارق في وقت سابق من هذا الشهر ، مما أدى إلى إتلافه لدرجة أنه غرق بعد ذلك بوقت قصير. كانت حادثة 4 مايو هي المرة الثالثة التي تغرق فيها الحيتان القاتلة مركبا قبالة سواحل البرتغال وإسبانيا في السنوات الثلاث الماضية.

We told you! You CANNOT GO PAST THE 60th PARALLEL!! ? pic.twitter.com/yieT6mhel8 — Bill S. Esquire (@BillSEsquire_11) May 20, 2023

كان متوسط طول السفن 12 مترا . للمقارنة ، يمكن أن يصل طول حشرة أوركا كاملة النمو إلى 9.2 متر . وجد الباحثون أن حيتان الأوركا تهاجم بشكل دفة القوارب بالتحديد ، وفي بعض الأحيان تقوم بقضم الهيكل بأسنانها.

غالبًا ما تنطلق مثل هذه الهجمات بالدفة ، مما يجعل القارب عاجز عن الإبحار. في ثلاث حالات ، ألحقت الحيوانات الضرر بقارب لدرجة أنه غرق: في يوليو 2022 ، أغرقوا مركبًا شراعيًا على متنه خمسة أشخاص. في نوفمبر 2022 تسببوا في غرق مركب شراعي يحمل أربعة. وأخيرًا ، في هجوم هذا الشهر ، تم التخلي عن اليخت السويسري شامبين ، وغرقت السفينة أثناء سحبها إلى الشاطئ.

في جميع الحالات ، تم إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متنها بأمان. في عام 2020 ، لاحظ الباحثون تسعة حيتان قاتلة مختلفة تهاجم القوارب ؛ من غير الواضح ما إذا كان الآخرون قد انضموا إليها منذ ذلك الحين. كانت الهجمات تميل إلى أن تأتي من مجموعتين منفصلتين: ثلاثة من الحيتان الصغيرة انضم إليهم أحيانًا مجموعة رابعة ومجموعة مختلطة الأعمار تتكون من أنثى بالغة تدعى وايت غلاديس ، واثنان من نسلها الصغير واثنتان. من أخواتها. نظرًا لأن وايت جلاديس كانت الحوت البالغ الوحيد المرتبط في الحوادث الأولية ، يتكهن الباحثون بأنها ربما تكون عانت من التفاف خيط أو شبكة صيد حولها في مرحلة ما ، مما يعطيها ارتباطًا سيئًا بالقوارب.

تدوم هجمات الأوركا الأيبيرية عادةً أقل من 30 دقيقة ، لكن يمكن أن تستمر أحيانًا لمدة تصل إلى ساعتين ، وفقًا لدراسة عام 2022. في حالة اليخت تشامبين السويسري ، هاجم اثنان من الحيتان القاتلة الدفة بينما صدم حوت ثالث جانب اليخت عدة مرات.





يتميز حوت الأوركا بأن لديه أسنان كبيرة وهو من أكبر أنواع الدلافين، ولديه رأس مدبب مستدير يساعد في تحديد الموقع بالصدى echolocation للبحث عن الفرائس والتنقل في منزلها المحيط، ويتراوح طوله بين 23 إلى 32 قدمًا ويصل وزنه أحيانا إلى 6 أطنان.

وكشفت أبحاث علمية أن حوت الأوركا يقلد الأصوات البشرية أحيانا فيما يعرف عنها مكر كبير في الصيد الجماعي مثل قطيع الذئاب.