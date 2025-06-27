شاهد المنتجات الفاخرة المصنوعة من الغزل الفطري ميسيليوم تتفوق على الجلود الفاخرة

تفوقت مادة ريشي المصنوعة من ميسيليوم وهو الغزل الفطري، مؤخرا في معايير الجلود الفاخرة ، مما أعاد تعريف التوقعات لكل من المواد الحيوية وحلول الجلود البديلة. وتستخدم مايكووركس الشركة المصنعة لجلود الريشي موادها من الغزل الفطير المعروف باسم ميسيليوم في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك المنتجات الجلدية والإكسسوارات الفاخرة و ملحقات السيارات غيرها. وميسيليوم الميسيليوم (شبكة الخيوط الفطرية تحت الأرض) هو أحد أكبر الكائنات الحية على وجه الأرض، على عكس الفطر الذي نراه فوق الأرض، يمتد لمساحات شاسعة تحت الأرض. هناك حالات موثقة لأنواع من الفطريات، مثل فطر “الخلنج العسلي” (Armillaria ostoyae)، يمتد الميسيليوم الخاص بها على مساحات هائلة قد تصل إلى مئات الهكتارات في الغابات.

بينما يُعتبر الحوت الأزرق أكبر حيوان معروف من حيث الحجم والوزن، إلا أنه كائن فردي مرئي. الميسيليوم يمثل شبكة مترابطة وراثياً لكائن حي واحد ينمو بشكل أفقي تحت الأرض، مما يجعله يحتل مساحة أكبر بكثير من أي حيوان. تم تأكيد قدرات منتج ريشي من خلال اختبارات صارمة على عينات مزروعة في منشأة مايكووركس في ساوث كارولينا، مما أثبت قدرته التنافسية مع الجلود التقليدية في العديد من مقاييس الأداء المهمة. وأبرز نظام الاختبار الشامل القوة والمرونة والجودة الشاملة الاستثنائية لمواد ريشي من الميسيليوم التي تنتجها مايكووركس. وكشفت التقييمات المستقلة التي أجرتها مجموعة سي تي سي في 14 فبراير أن الريشي، المعالج بعملية الدباغة الخاصة، قد تجاوز معظم المعايير في خمس فئات أداء أساسية. وفي فئة مقاومة Bally Flex، التي تقيس المرونة وتحمل التجعد، صمد ريشي حتى 20,000 دورة، وأظهر ما يصل إلى 25,600 دورة في اختبار مقاومة التآكل لتقييم تآكل السطح)، واجتازت المادة بنجاح 200 دورة في اختبار ثبات اللون، الذي يُقيّم مقاومة انتقال الصبغة. كما اجتازت اختبار التقادم، الذي حاكى ظروفًا عند درجة حرارة 50 درجة مئوية ورطوبة نسبية 90%.

شهد اختبار التصاق التشطيب، الذي يختبر قوة التصاق التشطيبات، تحقيق المادة نتيجة عالية أيضا. الجدير بالذكر أن الريشي تفوق في اختبار مارتينديل لمقاومة التآكل، محققًا قدرة تحمل مذهلة تصل إلى 50,000 دورة، كما صمد أمام اختبار محاكاة الجلوس المصمم لمحاكاة إجهاد شخص يزن 100 كجم لأكثر من 25,000 دورة. طُوّرت تقنية الدباغة ري-تانينغ من مايكووركس بالتعاون مع مركز الابتكار التابع لها في سان فرانسيسكو وخبراء المدابغ الإسبانية في إيغوالادا. تُحسّن هذه العملية الحصرية قوام صفائح ميسيليوم الريشي بشكل كبير، مما يُسهّل استخدامها في السلع الفاخرة التي تتطلب تقنيات بناء معقدة مثل “الخياطة والتقليب” وتطبيقات الحواف. تتضمن ري-تانينغ معالجة تُضفي على صفائح الريشي الخصائص المرغوبة، مثل الامتلاء والنعومة والمتانة ومقاومة الماء وعوامل أخرى. حظيت ريشي ومنتجات مماثلة من الشركة باهتمام كبير لاستخدامها في شراكات مع علامات تجارية مرموقة مثل هيرميز وكاديلاك وغيرها ، بالإضافة إلى شركات أزياء بارزة. ويعود ذلك جزئيًا إلى خصائصها الفائقة، التي تم تعزيزها من خلال التعاون مع المدابغ الإسبانية. يتوفر منتج فاين مايسيليوم الآن للشراء مباشرةً عبر منصة MycoWorks الإلكترونية التي أطلقتها مؤخرًا.

يذكر أن الميسيليوم (الغزل الفطري) هو شبكة الخيوط الفطرية التي تشكل الجزء المخفي بالتربة من اللفطر. وبفضل خصائصه الفريدة مثل القوة، الخفة، القدرة على التحلل البيولوجي، ومقاومة الحريق والماء ، يتم استخدامه في مجموعة واسعة من المنتجات المستدامة، من الألبسة والأحذية والحقائب وحتى مواد التعبئة والتغليف بديلا عن اسفنج الفوم والبلاستيك حيث يمكن تشكيله في قوالب لحماية المنتجات مثل الأجهزة الإلكترونية والأثاث ومستحضرات التجميل. تتميز هذه المواد بأنها قابلة للتحلل البيولوجي وتتحلل بسرعة في التربة. كذلك يستخدم في مواد البناء، وهناك أبنية بدأت باستخدامه للجدران الخارجية لفوائد استخدامه في العزل الحراري والصوتي ومقامة الحريق ويمثل أبرز مواد البناء المستدامة بديلا للطوب والكتل والألواح العازلة. وبدأت شركات عالمية باستخدام هذه المادة مثل أديداس وEcco وغيرها من الشركات في منتجاتها. كذلك يستخدم بديلا للجلد الحيوانية التقليدي لإنتاج مواد شبيهة بالجلد من الميسيليوم، وهي بديل ومنتجاته خالية من المواد الكيميائية الضارة، ولها بصمة كربونية كما تستخدم بعض الشركات الميسيليوم لإنشاء منسوجات قابلة للتحلل البيولوجي للاستخدام في الأزياء والديكورات الداخلية.