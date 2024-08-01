شاهد المدن السعودية التي ستستضيف ملاعب كأس العالم 2034

كشف موقع ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 عن المدن التي من المقرر أن تستضيف مباريات البطولة العالمية الأهم في كرة القدم.

وتنوي المملكة العربية السعودية تشييد 11 ملعب كرة قدم جديد في عدة مدن، في مساعيها لاستضافة فعاليات كأس العالم 2034، ليصبح مجموعها 15 ملعباً، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن ملف الترشح.

وقدم وفد من وحدة ملف الترشّح في الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، ملف الترشّح رسمياً في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين الماضي.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، أمس، عن تفاصيل ملف المملكة العربية السعودية الطموح لاستضافة أكبر نسخة على الإطلاق من تاريخ بطولة كأس العالم يتم تنظيمها في دولة واحدة، وذلك بعد تقديم المملكة لملف الترشح لاستضافة كأس العالم FIFA™ 2034 بشكل رسمي في العاصمة الفرنسية باريس.

وحظي ملف الترشّح الذي حمل شعار “معًا ننمو”؛ على دعم كريم لا محدود من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وشمل خططًا متكاملة ومشاريع تطويرية متميزة، تعكس القدرات الكبيرة التي تهدف المملكة لتسخيرها بشكل كامل لاحتضان أحد أكبر وأهم الأحداث الرياضية العالمية ممثلة بالبطولة التاريخية كأس العالم لكرة القدم.

مرحبًا بكم في المملكة العربية السعودية، مرحبًا بكم في ملف #ترشح_السعودية2034 ??​

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تعرّف على المدن الخمس المرشحة لاستضافة المونديال بإرثها وثقافتها وتاريخها العريق والـ15 ملاعب عالمية. ?️​

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لجميع المعلومات عن الملف: https://t.co/BmgF1Tzx4k #معًا_ننمو pic.twitter.com/QR3EG2Ucft — ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 (@Saudi2034bidAR) July 31, 2024