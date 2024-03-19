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شاهد الكشف عن بطل أفلام جيمس بوند الجديد آرون جونسون

تقديم شركة إيون برودكشن، مالكة حقوق جيمس بوند، عرضا رسميا للممثل البريطاني آرون تايلور جونسون لأداء دور جيمس بوند خلفًا لدانيال كريج

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت صحف بريطانية عن تقديم شركة إيون برودكشن، مالكة حقوق جيمس بوند، عرضا رسميا للممثل البريطاني آرون تايلور جونسون لأداء دور جيمس بوند خلفًا لدانيال كريج. وسيصبح آرون العميل السري القادم لسلسلة أفلام 007، التي سيتم تصويرها هذا العام.

الفيلم الشهير – الذي لعب أول دور بطولة فيه، شون كونري في فيلم “دكتور نو” عام 1962 سيتم تصويره قريبا. ويخلف أرون الممثل دانيال كريغ، الذي تولى الدور حتى عام 2021، بعد أدائه الشخصية الجاسوسية الشهيرة في خمسة أفلام، كان أولها كازينو رويال عام 2016، وآخر إصدار هو نوتايم توداي عام 2021.

التقى آرون تايلور جونسون الممثل البالغ 32 عاماً بالمنتجين بعد تصوير اختبار سري قبل أشهر. والآن أكد تقرير جديد أن تايلور جونسون أكمل اختبار الشاشة مع باربرا بروكلي، منتجة بوند، وأنه تم اختياره من قائمة المرشحين للعب دور جيمس بوند. وكان آرون (33 عاما) يتنافس على هذا المنصب إلى جانب ممثلين من بينهم سيليان ميرفي الحائز على جائزة الأوسكار وإدريس إلبا وهنري كافيل وجيمس نورتون.

آرون وزوجته الممثلة سام التي تكبره بـ 23 سنة

يتمتع أرون بخصال تجمع بين القوة والوسامة وتمكن الممثل البريطاني من تحقيق نجاح تلو الآخر في هوليوود من خلال التناوب بين الأفلام الصعبة، مثل Nowhere Boy أو Nocturnal Animals، وأفلام رائجة مثل Avengers: Age of Ultron. وهو أيضًا السفير الجديد لعطور Acqua di Giò من Giorgio Armani.

قائمة بنجوم بوند:

  • شون كونري، 6 أفلام بين عامي 1962 و1967 ثم في عام 1971 وأخيرا سنة 1983.
  • جورج لازنبي، فيلم واحد عام 1969
  • روجر مور، 7 أفلام بين عامي 1973 و1985
  • تيموثي دالتون، فيلمان في عامي 1987 و1989
  • بيرس بروسنان، 4 أفلام بين عامي 1995 و2002
  • دانيال كريج، 5 أفلام بين عامي 2006 و2021

يذكر أن جيمس بوند هو شخصية خيالية إبتكرها الروائي إيان فليمنج في عام 1953، وهو عميل بريطاني سري يعمل لدى استخبارات MI6، ولقبه الرمزي 007. وتم تقديم شخصيته في سلسلة أفلام سينمائية مكونة من 26 فيلما لعل من أبرزها دكتور نو ومن أجل عينيك فقط ومن روسيا مع حبي والإصبع الذهبي والماس للأبد.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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