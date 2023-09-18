شاهد الفرص الاستثمارية وفقا لقاعدة 72 لمضاعفة المال، الذهب أم السندات والأسهم؟

نشر موقع الرسوميات فيجيووال كابيتالست Visual Capitalist مخططا لإظهار نجاح القاعدة الاستثمارية 72 والتي يظهر فيها المدة التي تستغرقها مختلف استثمارات أموالك لتقدم عوائد سنوية مختلفة علما أن هذه القاعدة لا تراعي احتساب التضخم خلال السنوات المذكورة.

وللوهلة الأولى، قد لا يبدو معدل 7% من العائد على استثمارك مثيرًا للإعجاب ولكن ذلك المعدل يكفي مضاعفة أموالك بفرص استثمارية محددة خلال 10 سنوات تقريبًا، وذلك مع الاستفادة من خيار الفائدة المركبة وإعادة استثمار العوائد السنوية دوريا.

ويعد ما يعرف بالقاعدة الاستثمارية 72 مجرد طريقة بسيطة لاحتساب المدة الزمنية التي تستغرقها كل فرصة استثمارية ليتضاعف مبلغ الاستثمار الأصلي، وذلك بتقسيم الرقم 72 على معدل العائد المتوقع من الاستثمار، ومن ثم الحصول على عدد السنوات اللازمة لمضاعفة قيمة الاستثمار.

تؤمن هذه القاعدة وسيلة للحصول على تنبؤ دقيق نسبيا لعدد السنوات التي يحتاجها استثمارك الأولي ليتضاعف مع إعادة استثمار الفائدة لكل سنة، أي الفائدة المركبة. على سبيل المثال، تدعي قاعدة 72 بأن استثمار 1$ بمعدل فائدة 10% ستطلب 7.2 سنة (72/10) لتصبح 2$. في الواقع، إن استثمار بمعدل 10% سيتطلب 7.2 سنة ليتضاعف (7.2*1.10=2). أن قاعدة 72 تكون دقيقة مع معدلات العائد المنخفضة عادة.

ومثلا يظهر المخطط أنه خلال السنوات الماضية فإن عوائد الاستثمار السنوي بالذهب وصلت إلى 6.5 بالمئة. ولمعرفة السنوات المطلوبة لمضاعفة قيمة استثمارك بالذهب فعليك أن تقسم 72 على 6.5 وبالتالي تحصل على الرقم 11والذي يمثل عدد السنوات التي سيتضاعف استثمارك من خلالها.

كما يمكنك تقسيم الرقم 72 على عدد السنوات المتاحة أمامك أن تتعرف على العائد المطلوب منك تحقيقه في سبيل مضاعفة استثمارك خلال هذه السنوات.

مثال اذا رغبت في مضاعفة أموالك المستثمرة خلال 9 سنوات، فعليك بالبحث عن فرص استثمارية بعائد يبلغ %8 (72 ÷ 9 = 8).