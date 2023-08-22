شاهد الفرح الغامر باستقبال اسبانيا بطلات منتخبها بعد التتويج بكأس العالم

استقبل منتخب اسبانيا للسيدات استقبال الابطال وجال المنتخب العاصمة على حافلة للاحتفال بفوزه بكأس العالم على حساب منتخب انجلترا بهدف نظيف وتعيش اسبانيا والعاصمة مدريد وفي جميع أنحاء البلاد فرحا وطنيا غامرا بالفوز مع تجمع اللآلاف من الجماهير الإسبانية في حشود لتحية البطلات.

وفاز المنتخب الإسباني للسيدات لأول مرة في تاريخه بلقب كأس العالم إثر انتصاره بهدف نظيف على نظيره الإنكليزي في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ستاديوم بسيدني بأستراليا الأحد.

وكتب المنتخب الإسباني التاريخ بفوزه الأحد على نظيره الإنكليزي ونيله لقب بطولة كأس العالم للسيدات خلال نهائي مثير احتضنه ملعب ستاديوم بسيدني في أستراليا وحضره نحو 75 ألف متفرج. وسجلت هدف الفوز قائدة منتخب “لا روخا” أولغا كارمونا في الدقيقة 29، بينما ضيّعت زميلتها جنيفير هيرموسو ركلة جزاء صدتها حارسة “اللبؤات الثلاث” ماري إيربس (70). مونديال السيدات الذي احتضنته كل من أستراليا ونيوزيلندا شهد صعود إسبانيا في مشاركتها الثالثة لتكسر احتكال الولايات المتحدة باللقب في عامي 2015 و2019 لتظفر باللقب الغالي، بفوزها على إنكلترا أبرز المرشحات في المونديال.

فرض المنتخب الإسباني تفوقه بفضل إبداعه الكروي وأسلوب لعبه الذي يعتمد على تمرير الكرة، متغلبا على خبرة الإنكليزيات اللواتي افتقدن للصفاء المعتاد بحسب فرانس24.

المنتخبات الفائزة بكأس العالم لكرة القدم للسيدات:

1991: الولايات المتحدة 1995: النرويج 1999: الولايات المتحدة 2003: ألمانيا 2007: ألمانيا 2011: اليابان 2015: الولايات المتحدة 2019: الولايات المتحدة 2023: إسبانيا

المنتخبات الأكثر تتويجا بكأس العالم للسيدات:

4- الولايات المتحدة

2- ألمانيا

1- النرويج، اليابان، إسبانيا