شاهد الصحافية العراقية قدس السامرائي تحاول منع تدنيس القرآن وتتهم بسرقته

أوضحت اعلامية ومراسلة عراقية في السويد إنها كانت يوم الجمعة 21 يوليو الجاري قرب السفارة العراقية وتصادف وقتها استعداد جماعة عنصرية متشددة تكره الاسلام لتدنيس القرآن فسارعت لأخذ القرآن وهاجمها اثنين من المتشددين، وقالت الإعلامية قدس السامرائي، لدى محاولتها تقديم شكوى للشرطة بعد أن تبين أنها أصيبت بظهرها وكتفها بآلام مبرحة بعد تعرضها للضرب من المتشددين في تلك الحادثة تفاجأت بأن الشرطة الدنماركية وجهت لها تهمة السرقة حين أخذت المصحف من أيدي العنصريين الدنماركيين.

#البعض يتصور ان انا من صورة المشاهد لحمايتي للقرأن . لا لست انا انا كان كل همي ان احمي القرأن من الحرق وازاحة الحذاء من القرأن وابعاده عن المتطرفيين. هذه الكامرة التي صورتي ومباشر من قبل الاشخاص الذين اعتدوا عليه بالضرب لان كنت اريد ان احمي العلم والقرأن اولا. #وقد قدمت شكوى… pic.twitter.com/n3RnnJbtnE — قدس السامرائي (@aldnmark) July 28, 2023

وكشفت السامرائي بأن سلوان موميكا اللاجئ العراقي الذي أثار الجدل بحرقه نسخة من المصحف في السويد، هو حاصل على الإقامة المؤقتة وأنه يطمع من فعلته بحرق علم العراق وتدنيس القرآن للحصول على إقامة دائمة في السويد بإدعاء وجود خطر على حياته في حال إعادته للعراق. و|ضافت أن الدولة العراقية تحرت عنه ووجدت لقطات فيديو قديمة له تظهر ارتكابه لجرائم مع ميليشيات في العراق وأنه سيتم مطالبة السويد بتسليمه للعراق.

وأضرم عدد من المتشددين المناهضين للإسلام، النار خلال الأسابيع الماضية في نسخ من المصحف أمام السفارتين المصرية والتركية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وذلك بعد عمليات مماثلة في الدنمارك والسويد أمام السفارة العراقية خلال الأسابيع الماضية.

🛑 شكرا الى اعلام الشيخ الخزع-لي) بعيد عن السياسه وبعيدآ عن الصحافه وبعيدآ عن قلمي وكتاباتي . الاتصال من قبل اعلام الشيخ لايصال رسالته لنا ولأطمئنان عن صحتي ويشكر موقفي في ايقاف (حر-ق) القرأن الكريم يزيدني فخرآ انني بنت العراق وانتمي لبلدي

🛑 وان طالت غربتي فأنا والله الصحفيه… pic.twitter.com/SxmVx6sC33 — قدس السامرائي (@aldnmark) July 28, 2023

UPDATE: I've managed to speak with the brave hero assaulted & arrested trying to defend the Quran from desecration in Denmark.



Iraqi-Dane, Quds Al Samarrai, saw the incident and instinctively tried to save the holy text.



She suffered minor injuries and faces a day in court on… pic.twitter.com/QAB9jTTjKP — قدس السامرائي (@aldnmark) July 28, 2023