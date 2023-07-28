شاهد الصحافية العراقية قدس السامرائي تحاول منع تدنيس القرآن وتتهم بسرقته

أوضحت اعلامية ومراسلة عراقية في السويد إنها كانت يوم الجمعة 21 يوليو الجاري قرب السفارة العراقية وتصادف وقتها استعداد جماعة عنصرية متشددة تكره الاسلام لتدنيس القرآن فسارعت لأخذ القرآن وهاجمها اثنين من المتشددين، وقالت الإعلامية قدس السامرائي، لدى محاولتها تقديم شكوى للشرطة بعد أن تبين أنها أصيبت بظهرها وكتفها بآلام مبرحة بعد تعرضها للضرب من المتشددين في تلك الحادثة تفاجأت بأن الشرطة الدنماركية وجهت لها تهمة السرقة حين أخذت المصحف من أيدي العنصريين الدنماركيين.
وكشفت السامرائي بأن سلوان موميكا اللاجئ العراقي الذي أثار الجدل بحرقه نسخة من المصحف في السويد، هو حاصل على الإقامة المؤقتة وأنه يطمع من فعلته بحرق علم العراق وتدنيس القرآن للحصول على إقامة دائمة في السويد بإدعاء وجود خطر على حياته في حال إعادته للعراق. و|ضافت أن الدولة العراقية تحرت عنه ووجدت لقطات فيديو قديمة له تظهر ارتكابه لجرائم مع ميليشيات في العراق وأنه سيتم مطالبة السويد بتسليمه للعراق.
وأضرم عدد من المتشددين المناهضين للإسلام، النار خلال الأسابيع الماضية في نسخ من المصحف أمام السفارتين المصرية والتركية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وذلك بعد عمليات مماثلة في الدنمارك والسويد أمام السفارة العراقية خلال الأسابيع الماضية.
🛑 شكرا الى اعلام الشيخ الخزع-لي) بعيد عن السياسه وبعيدآ عن الصحافه وبعيدآ عن قلمي وكتاباتي . الاتصال من قبل اعلام الشيخ لايصال رسالته لنا ولأطمئنان عن صحتي ويشكر موقفي في ايقاف (حر-ق) القرأن الكريم يزيدني فخرآ انني بنت العراق وانتمي لبلدي— قدس السامرائي (@aldnmark) July 28, 2023
🛑 وان طالت غربتي فأنا والله الصحفيه… pic.twitter.com/SxmVx6sC33