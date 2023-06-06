شاهد الشروط السبعة للتوظيف من خارج الإمارات

نشرت وزارة الموارد البشرية والتوطين على حسابها على انستاغرام، سبعة شروط لاستقدام وتوظيف موظفين خارج الدولة، ويتيح استيفاء الشروط السبعة يتيح للشركات استصدار تصاريح عمل جديدة من خارج الدولة، بما يلبي احتياجات الشركة.

الشروط

توفر تصاريح إلكترونية في المنشأة

ألا يقل عمر العامل المطلوب استقدامه عن 18 عاماً

استيفاء الشروط ذات الصلة في المهن التخصصية

تطابق مهنة العامل المطلوب استقدامه مع نشاط المؤسسة

رخصة سارية المفعول

تقديم طلب الاستقدام والحصول على تصريح العمل من قبل المخوّل قانوناً عن المنشأة

عدم وجود تصريح عمل فعّال للعامل المطلوب استقدامه.