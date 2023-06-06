سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

شاهد الشروط السبعة للتوظيف من خارج الإمارات

سامر باطر by سامر باطر

نشرت وزارة الموارد البشرية والتوطين على حسابها على انستاغرام، سبعة شروط لاستقدام وتوظيف موظفين خارج الدولة، ويتيح استيفاء الشروط السبعة يتيح للشركات استصدار تصاريح عمل جديدة من خارج الدولة، بما يلبي احتياجات الشركة.

الشروط

  • توفر تصاريح إلكترونية في المنشأة
  • ألا يقل عمر العامل المطلوب استقدامه عن 18 عاماً
  • استيفاء الشروط ذات الصلة في المهن التخصصية
  • تطابق مهنة العامل المطلوب استقدامه مع نشاط المؤسسة
  • رخصة سارية المفعول
  • تقديم طلب الاستقدام والحصول على تصريح العمل من قبل المخوّل قانوناً عن المنشأة
  • عدم وجود تصريح عمل فعّال للعامل المطلوب استقدامه.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...