سامر باطر by سامر باطر

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شاهد السياحة السعودية في معرض برلين

يجمع معرض برلين السياحي أبرز الشركات السياحية العالمية لمناقشة الفرص والقضايا الملحة في القطاع وشهد اليوم أكبر جناح للسعودية التي تشارك للمرة الأولى
سامر باطر by سامر باطر

تشارك هيئة السياحة السعودية في أكبر معرض ومؤتمرات سفر في العالم وهي معرض برلين الدولي ITB Berlin بحضور كبير ولافت جعلها تقدم أكبر جناح في دورة هذا العام من معرض آي تي بي برلين مع تدشينه اليوم في أول أيام المعرض.

كما يتواجد عدد قياسي من الشركاء السعوديين على المنصة لعرض مع عدد قياسي للعروض والوجهات السياحية للوجهة (أكثر من 200) تتضمن التجارب والباقات والفنادق والرحلات البحرية للشركاء التجاريين.

تعزز السعودية وجودها كوجهة سياحية رائدة على مستوى عالمي مع أكثر من 45 شريكًا في الجناح وأكثر من 200 منتج وتجربة قابلة للحجز لتعزز مقومات السياحة لديها في أول مشاركة في معرض آي تي بي برلين

وتلفت المملكة إلى إنجازاتها ومقومات سياحية هائلة فيها ، ففي عام 2022 ، سجل عدد السياح الدوليين الوافدين إلى السعودية زيادة بنسبة 575٪ مقارنة بعام 2021 ، و في عام 2022 ، بلغ الإنفاق السياحي في السعودية 185 مليار ريال سعودي – بزيادة قدرها 93٪ مقارنة بعام 2021 • تبرز المملكة العربية السعودية كوجهة الأسرع نمواً في مجموعة العشرين .

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...