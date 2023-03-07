شاهد السياحة السعودية في معرض برلين

تشارك هيئة السياحة السعودية في أكبر معرض ومؤتمرات سفر في العالم وهي معرض برلين الدولي ITB Berlin بحضور كبير ولافت جعلها تقدم أكبر جناح في دورة هذا العام من معرض آي تي بي برلين مع تدشينه اليوم في أول أيام المعرض.

كما يتواجد عدد قياسي من الشركاء السعوديين على المنصة لعرض مع عدد قياسي للعروض والوجهات السياحية للوجهة (أكثر من 200) تتضمن التجارب والباقات والفنادق والرحلات البحرية للشركاء التجاريين.

تعزز السعودية وجودها كوجهة سياحية رائدة على مستوى عالمي مع أكثر من 45 شريكًا في الجناح وأكثر من 200 منتج وتجربة قابلة للحجز لتعزز مقومات السياحة لديها في أول مشاركة في معرض آي تي بي برلين

وتلفت المملكة إلى إنجازاتها ومقومات سياحية هائلة فيها ، ففي عام 2022 ، سجل عدد السياح الدوليين الوافدين إلى السعودية زيادة بنسبة 575٪ مقارنة بعام 2021 ، و في عام 2022 ، بلغ الإنفاق السياحي في السعودية 185 مليار ريال سعودي – بزيادة قدرها 93٪ مقارنة بعام 2021 • تبرز المملكة العربية السعودية كوجهة الأسرع نمواً في مجموعة العشرين .