اشتعلت النيران في صاروخ ستارشيب من سبيس إكس بعد أربع دقائق فقط من إقلاعه في تكساس يوم الخميس وتُظهر اللقطات سحابة من الغبار تجتاح المنطقة بعد أن أتلف الصاروخ عند انطلاقه منصة الاطلاق والطبقات الاسمنتية حولها، مما تسبب بتطاير الحطام وأظهرت الصور أيضا الحفرة الهائلة ومنصة الإطلاق المحطمة التي تركت في أعقاب انطلاق الصاروخ

More photos from the first flight test of a fully integrated Starship and Super Heavy rocket pic.twitter.com/tnd6Vkw5uR — SpaceX (@SpaceX) April 23, 2023

انفجر صاروخ “ستارشيب” العملاق التابع لـ”سبيس إكس ” والمُخصص للرحلات إلى القمر والمريخ، بعيد انطلاقه من تكساس الخميس الماضي في أولى رحلاته المدارية التجريبية، وأظهرت لقطات نشرت على تويتر حجم الانفجار.