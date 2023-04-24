سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

شاهد الدمار الذي خلفه صاروخ سبيس إكس لمنصة الإطلاق ومشاهد أقرب لساحة حرب

سامر باطر by سامر باطر

اشتعلت النيران في صاروخ ستارشيب من سبيس إكس بعد أربع دقائق فقط من إقلاعه في تكساس يوم الخميس وتُظهر اللقطات سحابة من الغبار تجتاح المنطقة بعد أن أتلف الصاروخ عند انطلاقه منصة الاطلاق والطبقات الاسمنتية حولها، مما تسبب بتطاير الحطام وأظهرت الصور أيضا الحفرة الهائلة ومنصة الإطلاق المحطمة التي تركت في أعقاب انطلاق الصاروخ

انفجر صاروخ “ستارشيب” العملاق التابع لـ”سبيس إكس ” والمُخصص للرحلات إلى القمر والمريخ، بعيد انطلاقه من تكساس الخميس الماضي في أولى رحلاته المدارية التجريبية، وأظهرت لقطات نشرت على تويتر حجم الانفجار.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...