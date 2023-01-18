سامر باطر by سامر باطر

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شاهد التقدم الذي أحرزته نيوم في أعمال البناء والإنشاءات حتى تاريخ يناير 2023

إلى أين وصل تقدم العمل في مشاريع السعودية الضخمة؟ كشفت نيوم عن التقدم الذي أحرزته في أعمال البناء والإنشاءات حتى تاريخ الشهر الجاري
سامر باطر by سامر باطر
شاهد التقدم الذي أحرزته نيوم في أعمال البناء والإنشاءات حتى تاريخ يناير 2023م
شاهد التقدم الذي أحرزته نيوم في أعمال البناء والإنشاءات حتى تاريخ يناير 2023م

كشفت نيوم عن التقدم الذي أحرزته في أعمال البناء والإنشاءات حتى تاريخ الشهر الجاري.

وتلفت الشركة إلى أنه بانتقال نيوم إلى مرحلة التنفيذ والبناء في المشروع، خاصة مع افتتاح أولى وجهاتها سندالة والتي ستستقبل أول زوارها في عام 2024م، أطلقت نيوم فيديو يوضح التقدم الذي أحرزته في ذلك، وذلك بعرض لقطات حقيقية للبناء والإنشاء على نطاق واسع داخل مناطق نيوم، مثل “ذا لاين“، وتروجينا، وسندالة، وأوكساجون.

وتلفت إلى أن بناء نيوم يحدث كل يوم على قدم وساق. وفي هذا الصدد، ذكر الرئيس التنفيذي لنيوم، نظمي النصر أننا “إذا أردنا أن نحل تحديات الغد، فعلينا أن نواجهها اليوم، مهما بدت صعبة. ففي نيوم، نتصدى لأهم التحديات التي تقف في وجه البشرية، عبر بناء مجتمع يضم نخبة عقول العالم والتزامهم بإعادة تخيُّل ما سيكون عليه المستقبل المستدام بعد 20 إلى 30 سنة من أجل بنائه اليوم. وباختصار، نقود الآن إعادة تعريف المستقبل، ولذلك فتحت نيوم أبوابها للأعمال والاستثمار“.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...