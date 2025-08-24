شاهد ختام مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة بالرياض وتتويج الفائزين ببطولة كأس العالم

اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة (NGSC 2025)، الذي نظمته مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية على مدى يومين بالعاصمة الرياض، بالتزامن مع ختام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، تحت شعار “اللعبة القادمة – بناء مستقبل الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة”. وشهد المؤتمر حضوراً واسعاً جمع قادة الرياضة العالمية، ورواد صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، إلى جانب شخصيات ثقافية وإعلامية بارزة، اجتمعوا من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل هذه القطاعات الحيوية، واستعراض المبادرات والتجارب التي تسهم في تشكيل ملامح المشهد العالمي الجديد للرياضة والترفيه. ويرسخ المؤتمر في العاصمة الرياض مكانة المملكة مركزًا عالميًا لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ودورها المحوري في ربط هذه المنظومة بقطاعي الرياضة والترفيه، بما يعزز من الفرص الاستثمارية ويدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. ويمكن الاطلاع على تفاصيل المؤتمر بزيارة الموقع الرسمي لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية: www.esportsnationscup.com ، كما يمكنكم متابعة صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية على موقع المؤسسة على منصة لينكدن وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبطولة على منصات X و تيكتوك و انستجرام ويوتيوب.

