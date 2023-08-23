شاهد احتفال كريستيانو رونالدو بتأهل النصر إلى دوري أبطال آسيا

انتشر فيديو لاحتفال اسطورة كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتأهل فريقه النصر السعودي إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.

وحجز النصر مقعده في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 4-2 على شباب الأهلي الإماراتي، في مباراة شابها الكثير من الأخطاء التحكيمية التي طالت الفريق السعودي، خاصة رونالدو الذي طالب بثلاث ركلات جزاء.

واحتفل النجم البرتغالي مع جماهير النصر في الملعب، قبل ان ينشر على حسابه في منصة “اكس” المعروف سابقا بـ”تويتر” صوراً من المباراة مرفقاً بتعليق قال فيه: “مباراة صعبة لكن الفوز مهم للتأهل إلى دوري أبطال آسيا!، نثق في أنفسنا دائماً حتى النهاية، لا نستسلم أبداً!”.

Difficult game, but Important win to qualify for the Asian champions league!

Always believe to the end! Never give up!??@AlNassrFC @AlNassrFC ?? pic.twitter.com/ibvDxoyvWm — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 22, 2023

وأظهرت اللقطات “الدون” يحتفل مع زملائه وجماهير الفريق بالنصر بعد اطلاق الحكم لصافرة النهاية.

وقال حساب نادي النصر عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “رونالدو سعيد..إذاً كلنا سعداء!”.

رونالدو سعيد .. إذًا كلنا سعداء! ? pic.twitter.com/HStzdxsOqN — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 22, 2023

وشهدت المباراة غضباً من رونالدو في أكثر من مرة جراء مطالبته باحتساب ركلات جزاء كان اكثرها شدة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول، بعد زعمه أن لاعبا منافسا لمس الكرة بيده داخل الصندوق.

وانفعل رونالدو أكثر بعدها بدقيقتين لعدم احتساب الحكم ركلة جزاء أخرى بسبب إعاقته داخل منطقة الجزاء.

وظهرت علامات الغضب على وجه رونالدو عند خروجه من أرضية الملعب مع إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول.