شاهد إعلان أبل الذي تسبب باعتذارها عن سخريتها من الابداع البشري بصمم عاطفي لصالح أيباد

أصدرت أبل اعتذارا عن إعلان اتُهمت فيه بالصمم العاطفي وإهانة الابداع البشري والفنانين بأسلوبها في الفيديو “المهين” وذلك بعد تعرضها للسخرية والانتقادات الواسعة عبر الإنترنت، بما في ذلك الممثل الإنجليزي هيو جرانت. وقالت الشركة في بيان إنه تقر بالخطأ وسوء التقدير وقال نائب رئيس شركة أبل تور ميهرين في بيان: “أخطأنا بالتقدير”.

وفي بيان حصلت عليه مجلة آد إيج Ad Age، قال ميهرين ، إن الإعلان فشل في توصيل رسالة الشركة.

وقال مايهرين: “إن الإبداع هو جزء من حمضنا النووي في أبل ومن المهم للغاية بالنسبة لنا أن نصمم منتجات تمكن المبدعين في جميع أنحاء العالم”. “هدفنا هو الاحتفاء دائمًا بعدد لا يحصى من الطرق التي يعبر بها المستخدمون عن أنفسهم ويجلبون أفكارهم إلى الحياة من خلال أيباد لقد أخطأنا الهدف بهذا الفيديو، ونحن آسفون لذلك”.

وكان الإعلان قد تم بثه يوم الثلاثاء، ويظهر مكبس هيدروليكي يسحق مختلف أدوات الرسم اليدوي و الأجهزة الموسيقية مثل البيانو والكاميرا وعلب الطلاء ووحدة تحكم ألعاب الفيديو بينما تصدح أغنية يقول عنوانها “كل ما يزمني هو أنت “All I Ever Need Is You” كناية عن أهمية أيباد مقابل تلك الأدوات الموسيقية والفنية. وقام تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل بنشر اللقطات التي يراد منها التباهي بجهاز أيباد على منصة إكس قائلا؛ “فقط تخيل كل الأشياء التي سيتم توليدها بهذا الجهاز .”

يأتي ذلك مع شعور أبل باليأس من أداء ومبيعات أجهزتها التي أراد ستيف جوبس منها أن تصبح واسعة الانتشاء على نطاق واسع بحسب تقرير واشنطن بوست.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG — Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024