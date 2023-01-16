شاهد إعادة تعويم سفينة حبوب أوكرانية أغلقت مضيق البوسفور

نجحت جهود إعادة تعويم سفينة بازيلاء أوكرانية علقت بجانب مضيق البوسفور وتسببت صباح اليوم بوقف حركة الملاحة.

وذكرت المديرية العامة للأمن الساحلي أن ناقلة البضائع السائبة MKK-1 التي يبلغ طولها 142 مترًا ، والتي جنحت في أوموريري ، تم تعويمها هذا الصباح أثناء رحلتها من أوكرانيا إلى اسطنبول.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, bu sabah Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken Umuryeri’nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisinin kurtarıldığını bildirdi.https://t.co/FwF5FEdybO pic.twitter.com/j9MYwbUHOi — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) January 16, 2023

ونقلت رويترز عن وكالة تريبيكا للشحن، بأن سفينة البضائع (إم.كيه.كيه 1) التي كانت في طريقها من أوكرانيا إلى تركيا، جنحت في مضيق البوسفور بإسطنبول الاثنين، ما أدى إلى تعليق حركة الملاحة في المضيق، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

وقالت هيئة خفر السواحل إن عدة زوارق قطر كانت من بين السفن التي أُرسلت لتقديم المساعدة للسفينة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية قوس السفينة، التي تحمل 13 ألف طن من البازلاء، جانحا بالقرب من الساحل على الجانب الآسيوي من مضيق البوسفور.

وقال مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، الذي يدير عمليات اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، في مطلع الأسبوع، إن السفينة كانت متجهة من بيفديني إلى ميناء مرسين التركي على البحر المتوسط.

وقالت تريبيكا إن سفينة الشحن التي ترفع علم بالاو جنحت عند أكاربورنو عند الطرف الشمالي من المضيق في وقت مبكر الاثنين، بينما كانت متجهة جنوباً. وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو انسكاب الحمولة.