شاهد إطلالة ذا فيوينج بوينت الإضافة الجديدة المذهلة في دبي كريك هاربر

تقدّم إعمار موقعاً جديداً ومذهلاً في دبي لمشاهدة أروع المعالم في المدينة عبر إطلالة ساحرة من منصّة “ذا فيوينج بوينت” في دبي كريك هاربر.

يعد المعلم الجديد أحد أهم عناصر المخطّط الرئيسي لدبي كريك هاربر، وصُمّم بحيث يشكّل إضافة فريدة ومتناغمة مع المكان المحيط، إذ يقع بين برجي فندق العنوان جراند كريك هاربر، ويمتد على مسافة 70 متراً فوق خور دبي مع طرف بارز لمسافة 26 متراً فوق سطح الماء وبارتفاع 11.65 متراً، موفراً بذلك إطلالة بانوراميّة ساحرة لأفق وسط مدينة دبي المذهل ومعالم المدينة الأخرى. وبفضل تصميمها الإبداعي والمبتكر، وموقعها عند نهاية أحد ممرات المشاة الأكثر حيوية في منطقة دبي كريك هاربر، تنال المنصّة اهتماماً متزايداً من قبل سكّان وزوّار المنطقة، إذ تعتبر وجهة مثاليّة للأصدقاء والعائلات لقضاء الأوقات والتمتّع بروعة المناطق المحيطة، بالإضافة إلى الاستمتاع بغروب الشمس الساحر لمدينة دبي.

وتشهد المنصة أيضاً إقبالاً كبيراً من هواة التصوير والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو للمناظر الرائعة ومشاركتها على صفحاتهم على الإنستغرام. تم تنفيذ تصميم جسر منصة “ذا فيوينج بوينت” باستخدام الفولاذ المطلي لمنحه تأثيراً فريداً، بحيث يُبرِز مظهر هذا المعلم المعماري الفريد من نوعه. ويمكن للمقيمين والزوار الآن الاستمتاع بروعة المناظر الرائعة لأفق مدينة دبي عبر زيارة المنصّة مجاناً في دبي كريك هاربر.