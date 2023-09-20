شاهد إطلاق الكراج، أكبر مسرعة أعمال للشركات الناشئة في الشرق الأوسط

افتتحت السعودية الاثنين منصة الكراج بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض، ليكون مقر أكبر مسرعة أعمال في الشرق الأوسط وهي على مساحة 28,000 متر مربع.

في #الكراج عرفنا ان فيه #مكان_للستارتبز

يجتمعون فيه ويلتقون بناس تشبههم pic.twitter.com/DXEHXr8Na2 — The Garage | الكــراج (@TheGarageKSA) September 19, 2023

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن الكراج تم تشييده في مبنى مواقف تم تحويله إلى مساحة عمل، حيث يتضمن أكثر من 300 شركة ناشئة، ويحتوي على 24 قاعة اجتماعات، ومساحة فعاليات تتسع لأكثر من 1,000 شخص، مع مساحات ورش عمل تدريبية مصاحبة.

وبدأ الكراج بتمكين واحتضان الشركات الناشئة منذ أبريل (نيسان) 2022، حيث أُطلق بالتعاون مع جملة من الشركاء؛ ومنهم Google for Startups، والمركز الوطني لتنمية تقنية المعلومات.

وشملت مسرعة الأعمال 6 برامج تحت الكراج Plus، ومسرعة ACCESS لتقنيات ذوي الإعاقة، وحاضنة الكراج، وبرنامج MVP Lab، ومسرعة أعمال GAIA، والنسخة الأولى من برنامج Antler في منطقة الشرق الأوسط.

وبلغ إجمالي الدفعات في هذه البرامج 10 دفعات، تضمنت أكثر من 230 شركة ناشئة و450 مؤسس من أكثر من 50 دولة حول العالم. وحققت هذه الشركات خلال تواجدها في الكراج إنجازات عديدة، مُتجاوزة بذلك إيرادات بلغت 24.5 مليون ریال (6.5 ملايين دولار). وحصدت استثمارات بأكثر من 215 مليون ریال (57.3 مليون دولار)، بالإضافة إلى البرامج التدريبية.

وأقام الكراج واستضاف أكثر من 40 فعالية، شاركت فيها 150 شركة ناشئة محلية ودولية بحضور يفوق 3,500 ضيف من الشركاء، والمستثمرين، ورواد الأعمال، وأبرز خبراء القطاع.

ويعد افتتاح المقر خطوة فارقة في قطاع الشركات الناشئة على المستوى المحلي والعالمي، حيث سيتاح لمؤسسيها الانضمام لمجتمع الكراج؛ كجزء من منظومة متكاملة من الشركاء والمؤسسين.

يُذكر أن الكراج تم إطلاقه في مؤتمر ليب الأول عام 2022، ليكون الرافد الأساسي للشركات الناشئة، وحاضنة لمشاريع سعودية وعالمية واعدة تنطلق من قلب العاصمة الرياض.