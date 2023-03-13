بالفيديو.. شاهد إصابة حارس المغرب ياسين بونو مع إشبيلية

تعرّض حارس منتخب المغرب ونادي إشبيلية الإسباني ياسين بونو لإصابة خطيرة خلال المباراة مع ألميريا ضمن الدوري المحلي لكرة القدم ما استدعى نقله إلى المستشفى على جناح السرعة.

واصطدم بونو خلال محاولته ابعاد احى الكرات بلاغب ألميريا سرديان بابيتش قبل أن يسقط فوق زميله أليكس تيليس.

خروج ياسين بونو متأثرا بالإصابة

في مباراة ناديه إشبيلية و الميريا ، نتمنى أن تكون اصابة خفيفة ..pic.twitter.com/f4jdKke0lE — AlmarssadPro (@ProsMarocains) March 12, 2023

وتدخل أطباء الفريق سريعاً واتخذوا الاجراءات الواقية بوضع دعامة لرقبة الحارس البالغ من العمر 31 عاما، ونُقل إلى المستشفى للخضوع لفحوصات اضافية.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة خروج بونو من ملعب “سانشيز بيزخوان” على وقع التصفيق من جماهير إشبيلية وكذلك لاعبي الفريقين.

وأكد نادي إشبيلية أن حارسه شعر بدوار لكنه في حالة مستقرة، مشيرا إلى أنه لا يزال يخضع للعلاج في المستشفى، وسيظل بعض الوقت كإجراء احترازي، وسيخضع للمزيد من الفحوصات.

ونجح إشبيلية بقلب تأخره في المباراة بهدف إلى فوز 2-1، وتقدم إلى المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وشهدت بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر نهاية العام الماضي 2022 تألقاً مبهراً لبونو حيث قاد منتخب بلاده المغرب إلى المربع الذهبي للمرة الأولى لمنتخب عربي وأفريقي ليحتل المركز الرابع، كما نافس على جائزة الأفضل (The Best) التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل حارس، والتي ذهبت لحارس مرمى منتخب الأرجنتين ونادي أستون فيلا الإنكليزي إيميليانو مارتينز.