سامر باطر by سامر باطر

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شاهد إسبانيا تهزم كرواتيا بركلات الترجيح لتتوج بدوري الأمم الأوروبية لأول مرة بتاريخها

سامر باطر by سامر باطر

نجح منتخب إسبانيا باقتناص لقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه 5 / 4 بركلات الترجيح على منتخب كرواتيا مساء الأحد في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي أقيمت على ملعب فينورد بمدينة روتردام الهولندية. وهي المرة الأولى التي تحسم فيها ركلات الترجيح المنتخب الفائز بدوري الأمم الأوروبية.

لم يتمكن المنتخبان من حسم الفرص وإحراز أهدف في الوقت الأصلي لتنتهي بالتعادل بدون أهداف ويتم اللجوء للوقت الإضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لكن ذلك لم يفصل النتيجة بتسجيل اي الطرفين في أسلوب لعبهما الدفاعي وجاءت ركلات الترجيح لتحسم المباراة لمصلحة المنتخب الإسباني.

وتألق أوناي سيموني، حارس مرمى المنتخب الإسباني في اللقاء بتصديه لركلتين من المنتخب الكرواتي خلال ركلات الترجيح.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...