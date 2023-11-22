فريق التحرير by فريق التحرير

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شاهد إبحار مركب كانديلا الكهربائي لنقل الركاب بآلية دفع الماء هيدروفويل

كاندريل تعلن انطلاق نقل الركاب بمراكب بآلية دفع الماء بما يعرف باسم هيدروفويل لرفع المركبة فوق سطح البحر

فريق التحرير by فريق التحرير
هيدروفويل

عرضت شركة كاندريل السويدية إبحار مركب كانديلا الكهربائي لنقل الركاب بآلية دفع الماء بما يعرف باسم هيدروفويل لرفع المركبة فوق سطح البحر.

وأكمل مركب كانديلا ( Candela P-12) اختبارات الإبحار بنجاح ليكون أول سفينة ركاب كهربائية بمحرك رفع (هيدروفويل في العالم)، أولى رحلاتها التجريبية وبدأت الشركة عمليات الإنتاج ليقدم طراز P-12 خيارًا أسرع وأكثر استدامة وأكثر فعالية من حيث التكلفة للنقل البحري وسيخفض أوقات التنقل في ستوكهولم إلى النصف اعتبارًا من عام 2024. وتم إجراء رحلات تجريبية بسرعة 30 عقدة خارج ميناء ستوكهولم المزدحم.

يذكر أن تقنية دفع الماء (أو الهواء باسم هوفركرافت) هي تقنية قديمة تجعل المركبة تطفو في الهواء على وسادة هوائية أسفل هيكلها. حيث تقوم محركات قوية بدفع الهواء أو الماء أسفلها مما يؤدي إلى ارتفاع المركبة إلى سطح الماء بسبب الضغط المعاكس، وقامت كاندريل بتطويعها لمحركات المراكب البحرية الكهربائية بهدف حماية البيئة واعتماد الاستدامة في تصميم عملها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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