شاهد أينشتاين الرقمي في جيتكس جلوبال 2025

يمكن لزوار جيتكس جلوبال الجلوس وتبادل أطراف الحديث بالعربية أو الإنكليزية مع أينشتاين الرقمي الذي تعرضه الجامعة الفيدرالية السويسرية للتكنولوجيا في زيوريخ ETH Zurich. يعيد الذكاء الاصطناعي إحياء شخصية وأفكار ألبرت أينشتاين عبر منصة تفاعلية تتيح للمستخدمين محادثة أينشتاين الافتراضي مباشرة. يستخدم هذا البرنامج تقنيات الذكاء الاصطناعي والرسومات الحاسوبية لمحاكاة سلوك وأسلوب كلام أينشتاين، ويجيب على أسئلة حول مواضيع علمية متنوعة مثل النسبية والذكاء الاصطناعي، مع لمسة فكاهية، وهو ما يعزز فضول الجمهور ويقدم رؤى عميقة. المشروع مصحوب بمنشورات علمية تركز على حياة وإنجازات أينشتاين، ومن ضمنها مساهماته الثورية مثل التأثير الكهروضوئي الحاصل على جائزة نوبل. كما يوجد مشروع أكاديمي رقمي مستقل يسمى “أوراق أينشتاين الرقمية” من جامعة برينستون يتيح الوصول المفتوح لجميع كتاباته. “أينشتاين الرقمي” في جيتكس هو منصة تعليمية وتجريبية تدمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لإحياء عبقرية أينشتاين العلمية وشخصيته بطريقة تفاعلية وممتعة، مدعومة بأبحاث وأرشيفات رقمية متخصصة، مما يجعلها جسراً بين إرث أينشتاين الفكري والعصر الرقمي الحديث.

