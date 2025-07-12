شاهد أول نظارة طبية ذكية توفر القراءة من كل المسافات بالضبط الذاتي التلقائي

تخيل أن تتحكم بعينيك بالعدسة في هذه النظارة الطبية التي طورتها شركة فنلندية للتركيز للقراءة أو حتى الإبحار ببصرك في الأفق البعيد! هذا ما توفره هذه النظارة التي تقوم بتصحيح الرؤية فورا بفضل الكريستال السائل في عدساتها، فهي تغني عن الوصفة الطبية وفحص العيون من خلال نظام التركيز البؤري التلقائي من IXI . تعتمد النظارة التي تنتجها شركة فنلندية ناشئة وتوشك على بدء إنتاجها على نظاق تجاري، على تتبع العين لتحديد نقطة تركيز المستخدم كما هو الحال مع آلية عمل كاميرا كانون التي تحدد بنظرك المكان الذي تركز عليه العدسة. وتجري العدسة تعديلات فورية أو شبه فورية بناءً على حركة العين للأشياء القريبة أو البعيدة باستخدام الكريستال السائل لضبط قوتها البؤرية. فيما تستخدم تقنية الأشعة تحت الحمراء (IR حيث تستخدم نظارة IXI مستشعرات الأشعة تحت الحمراء، خصيصًا لاكتشاف تقارب العين (الزاوية التي تتجه بها عيناك إلى الداخل عند التركيز على الأشياء القريبة). يتيح هذا تتبع حركة العين. وتعتمد تقنية النظارة الطبية الذكية على عملية معايرة، غالبًا ما تتم عبر تطبيق جوال، لتخصيص تعديلات العدسات لتناسب المستخدم و تصحيح الرؤية لديه فورا لدى ارتداء النظارات.

يتم ذلك من خلال التحكم بطبقات الكريستال السائل داخل عدسات النظارات باستخدام مجال كهربائي لتغيير قدرتها الانكسارية. يُعد هذا فرقًا جوهريًا، إذ يسمح بتصحيح الرؤية الديناميكية داخل النظارات نفسها.

أما طريقة تتبع العين لتوفير أعلى دقة للقراءة أو المشاهدة يتم قياس تقارب العين لضبط المسافة البؤرية. كما تُركز IXI على نظام مستشعر الأشعة تحت الحمراء منخفض الطاقة للغاية، وهو أمر بالغ الأهمية للأجهزة القابلة للارتداء مثل النظارات حيث يكون عمر البطارية والتصغير أمرًا بالغ الأهمية.

يهدف نظام IXI إلى توفير عدسة قابلة للضبط بحرية تامة، قادرة على ضبط الرؤية بسلاسة عبر مسافات مختلفة، لتحل محل النظارات ثنائية البؤرة أو متغيرة البؤرة بفعالية. الشركة على جعل نظاراتها تبدو كنظارات عادية وأنيقة، متجنبةً المظهر “الآلي” لبعض النظارات الذكية السابقة. وهذا يتطلب تصغيرًا فائقًا واستهلاكًا منخفضًا للطاقة للإلكترونيات المدمجة. في جوهرها، تأخذ IXI المفهوم الأساسي لاستخدام تتبع العين لفهم النية (حيث يريد المستخدم التركيز) وتطبقه على مجال جديد – تصحيح الرؤية الديناميكي في النظارات – مع التطورات الحديثة في بصريات الكريستال السائل واستشعار الأشعة تحت الحمراء منخفض الطاقة للغاية. إنه تطور للفكرة الأساسية المتمثلة في “التركيز على ما تنظر إليه”.

يذكر أن كانون قدمت في التسعينات كاميرا يمكنك التركيز في المشهد على أي جزء لتتولى الكاميرا ضبط موقع تركيز العدسة عليه وتطورت لدى الشركة هذه التقنية كما هو الحال مع كاميرا من طراز كانون Canon EOS R3.