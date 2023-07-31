سامر باطر by سامر باطر

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شاهد أول فوز للمغرب أمام كوريا في كأس العالم للسيدات فيفا

سامر باطر by سامر باطر

فاز منتخب المغرب على نظيره الكوري الجنوبي بهدف نظيف، اليوم، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للسيدات 2023 للفيفا المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا، والتي تستمر حتى 20 أغسطس المقبل. وسجلت هدف منتخب المغرب ابتسام جرايدي في الدقيقة السادسة.

وبهذا الفوز رفع منتخب المغرب رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث ومنتخب كوريا الجنوبية في المركز الأخير بدون رصيد.

وفي الجولة الأخيرة لدور المجموعات يلتقي يوم الخميس المقبل منتخب المغرب مع نظيره الكولومبي على أن يواجه منتخب كوريا الجنوبية نظيره الألماني.

منتخب المغرب للسيدات، أول منتخب عربي في مونديال كأس العالم فيفا
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...