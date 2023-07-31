فاز منتخب المغرب على نظيره الكوري الجنوبي بهدف نظيف، اليوم، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للسيدات 2023 للفيفا المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا، والتي تستمر حتى 20 أغسطس المقبل. وسجلت هدف منتخب المغرب ابتسام جرايدي في الدقيقة السادسة.

Just look at the reaction from Reynald Pedros as Ibtissam Jraïdi scored for Morocco! ❤️#FIFAWWC #beINSPIRED #beINSPIRED pic.twitter.com/D0ADarXQAa — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 30, 2023

وبهذا الفوز رفع منتخب المغرب رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث ومنتخب كوريا الجنوبية في المركز الأخير بدون رصيد.

وفي الجولة الأخيرة لدور المجموعات يلتقي يوم الخميس المقبل منتخب المغرب مع نظيره الكولومبي على أن يواجه منتخب كوريا الجنوبية نظيره الألماني.