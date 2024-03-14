شاهد سرعة استجابة أول روبوت بالذكاء الاصطناعي العام لشركة تدعمها أوبن إي آي

عرضت مؤخرا شركة فيجر إي آي Figure AI الشركة الناشئة التي تركز على تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر نظام روبوت يقدم استجابة سريعة للأوامر بالاعتماد على “الذكاء الاصطناعي العام”، المعروف اختصارا بـ”AGI” من شركة أوبن إي آي التي تطور نظام تشات جي بي تي.

يمكن لهذا الروبوت حل المهام الجديدة والصعبة. ويظهر في العرض وهو ينفذ طلبا لتوضيب الأطباق وتقديم فاكهة ومهام لم يسبق له أداءها من قبل بسرعة استجابة عالية.

يظهر هذا الروبوت قدرات متقدمة في تقييم المواقف المعقدة وتطبيق الاستجابة السليمة وسرعة التعلم والتكيف لكن اعتماده الذكاء الاصطناعي العام يثير المخاوف لدى الكثيرين الذين يخشون من تجاوزه بعض القدرات ليصبح مدركا لوجوده، وتطوير مواقف أو رغبات ومشاعر وبالتالي التعارض مع مشغليه بالعمل ضدهم.

ونجحت هذه الشركة مطلع العام بجذب استثمارات من العديد من كبرى شركات التقنية الأمريكية، وأبرزها أوبن إي أي OpenAI، التي تشارك باستثمار قدره 5 ملايين دولار بعد محاولتها سابقًا الاستحواذ على شركة فيجر إي آي، وقد أدى اهتمام هؤلاء اللاعبين المهمين إلى تحفيز المزيد من الاستثمار، مما دفع المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه بشكل ملحوظ إلى ما يزيد عن 500 مليون دولار وهو الرقم المستهدف لجولة التمويل بالأصل. وتأتي جولة التمويل الأخيرة بعد أن حصلت شركة تصنيع الروبوتات على 70 مليون دولار في مايو الماضي، في جولة قادتها شركة باركوي فنتشر كابيتال Parkway Venture Capital.

With OpenAI, Figure 01 can now have full conversations with people



-OpenAI models provide high-level visual and language intelligence

-Figure neural networks deliver fast, low-level, dexterous robot actions



Everything in this video is a neural network: pic.twitter.com/OJzMjCv443 — Figure (@Figure_robot) March 13, 2024