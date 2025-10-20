شاهد أول خسارة لـ ليفربول أمام مانشستر يونايتد على أرضه منذ 9 سنوات

تكبد ليفربول أمس أول هزيمة له على أرضه أمام يونايتد في أنفيلد منذ عام٢٠١٦، وكان ذلك موجعاً أكثر لأن هدف فوز مانشستر يونايتد جاء بتوقع لاعب يتعرض دوما للسخرية! وأنهى مانشستر يونايتد أخيرًا سلسلة هزائمه في أنفيلد، محققًا فوزه الأول هناك منذ تسع سنوات بفوزه المثير على ليفربول 2-1 يوم الأحد. كما مثّل هذا الفوز نقلة نوعية لفريق روبن أموريم، الذي حقق انتصارين متتاليين في الدوري لأول مرة في عهده. افتتح برايان مبيومو التسجيل ليونايتد بطريقة مذهلة، مسجلًا هدفًا في غضون 62 ثانية بعد اصطدام فوضوي في وسط الملعب بين فيرجيل فان دايك وأليكسيس ماك أليستر. وبينما أظهرت الإعادة التلفزيونية أن فان دايك ضرب زميله بمرفقه، لم يلحظ الحكم وتقنية الفيديو أي خطأ، مما سمح ليونايتد بالاستفادة من هذه الفرصة. انطلق مبيومو مستغلًا تمريرة أماد ديالو، وسدد الكرة ببراعة من زاوية ضيقة، مُسكتًا جماهير الكوب. رد ليفربول بثبات، مسيطرًا على الكرة ومُهيمنًا على مجريات اللعب، وخلق العديد من الفرص، حيث سدد كودي جاكبو كرة في إطار المرمى مرتين في الشوط الأول. أثمر إصرارهم في منتصف الشوط الثاني عندما سجّل جاكبو هدف التعادل من مسافة قريبة بعد هجمة سريعة بدأها محمد صلاح. ومع هدير جماهير أنفيلد، بدا وكأن حامل اللقب على وشك تحقيق عودة مألوفة. ومع ذلك، رفض يونايتد بقيادة أموريم الاستسلام. قاد ماتيوس كونيا خط وسط الفريق ببراعة، مُسيطرًا على إيقاع اللعب بهدوء واندفاع. وجاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 82 عندما سدد برونو فرنانديز كرة عرضية رائعة من اليسار بعد ركلة ركنية مُعاد تدويرها، لتصل إلى هاري ماجواير الذي ارتقى ليسجل برأسه ببراعة. كان التعويض حلوًا لماجواير، الذي أضاع قبل موسم فرصة في الوقت بدل الضائع في نفس المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2. تحول ضغط ليفربول المتأخر إلى ضغط محموم. أضاع جاكبو فرصة سهلة في الدقيقة 87، برأسه خارج المرمى دون رقابة، بينما تصدى الحارس سين لامينز لمحاولتين من البديل ألكسندر إيزاك. اعترف فان دايك لاحقًا بأن فريقه كان “متسرعًا للغاية”، واصفًا أداء ليفربول بأنه يفتقر إلى “الصبر والتحكم”. بالنسبة لأموريم ويونايتد، كان هذا أداءً مميزًا. رفع هذا الفوز الفريق بقوة إلى المراكز الأربعة الأولى، منهيًا سنوات من الإحباط في أنفيلد، ومشيرًا إلى نهضة حقيقية تحت قيادة مدربهم البرتغالي. أما بالنسبة لليفربول، فكانت الهزيمة هي خسارته الثالثة على التوالي في الدوري، ومددت سلسلة عدم فوزه في جميع المسابقات إلى أربع مباريات – وهو اتجاه مقلق لفريق آرني سلوت الذي أُعيد بناؤه بتكلفة باهظة. حيّى لاعبو يونايتد جماهيرهم الزائرة بعد انتهاء المباراة، مدركين أن هذا الفوز لم يكن مجرد ثلاث نقاط. لقد كان بمثابة خطوة رمزية للخروج من ظل أنفيلد المظلم.

