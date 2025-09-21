شاهد أول أداة ذكاء اصطناعي للتصميم الهندسي كاد القابل للتصنيع والتعديل فوراً

يُحدث نموذج إس جي إس (SGS-1) الذي أطلق مؤخراً من شركة سبيكتر لابس Spectral Labs نقلة نوعية في مجال التصميم الهندسي، ولأول مرة، أصبح بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يُنشئ نماذج تصميم هندسي ثلاثي الأبعاد (CAD) قابلة للتصنيع والتعديل مباشرةً، خلافًا للنماذج السابقة التي كانت تُنتج أشكالًا لا تصلح للاستخدام العملي. يُقدم البرنامج الجديد تصميمًا حيًا، بدلا من النماذج التوليدية المعهودة التي تُنتج أشكالًا ثلاثية الأبعاد تُشبه “الألعاب”؛ أي مجرد شبكات صلبة يصعب التعامل معها أو تعديلها. وبدلًا من الشبكات، يُنتج هذا النموذج ملفات بتنسيق STEP، وهو تنسيق قياسي في عالم الهندسة. هذا يعني أن المهندسين يمكنهم تعديل هذه الملفات بسهولة باستخدام برامج CAD التقليدية، مثل SolidWorks أو Fusion 360، تمامًا كما لو كانوا قد قاموا بتصميمها بأنفسهم. يضمن التطبيق أيضا تسهيل سير العمل الهندسي، فلا يقتصر دور SGS-1 على إنشاء نماذج جديدة فقط، بل يمتد ليشمل أتمتة مهام معقدة مثل الهندسة العكسية.

(صورة للتوضيح فقط – مولدة بالذكاء الاصطناعي)

يمكن للنموذج تحويل الرسومات اليدوية، أو شبكات STL، أو حتى الصور البسيطة، إلى نماذج CAD بارامترية قابلة للاستخدام. وهذه الميزة تُقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لتحويل الأفكار الأولية أو الرسومات القديمة إلى تصميمات رقمية دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، يتفوق SGS-1 على النماذج المنافسة، مثل GPT-5، في فهم الأشكال الهندسية المعقدة، مما يجعله أداة قوية للمهندسين الذين يتعاملون مع تصاميم دقيقة ومفصلة.

يُركّز النموذج حاليًا على الأجزاء الهندسية ذات الأشكال المنتظمة، بينما لا يزال يواجه تحديات مع الأشكال العضوية المعقدة والهياكل الرقيقة، بالإضافة إلى إنشاء تجميعات كاملة من أجزاء متعددة. تُعد هذه النقاط مجالات تطوير رئيسية في الإصدارات المستقبلية. ومع ذلك يُمثل SGS-1 خطوة عملاقة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملية التصميم الهندسي، مما يُمكن المهندسين من الانتقال بسرعة من الفكرة إلى التصميم القابل للتصنيع، ويُعزز من قدراتهم الإبداعية والإنتاجية بشكل غير مسبوق.

1/ We are excited to announce SGS-1, a SOTA foundation model for physical engineering design.



SGS-1 enables the creation of manufacturable CAD geometry for real engineering workflows. This example shows SGS-1 in Fusion360 CAD software creating a bracket for a roller assembly. pic.twitter.com/fdacBVgYiy — Spectral Labs (@spectral_hq) September 15, 2025