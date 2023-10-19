شاهد أمازون تعزز 750 ألف من الروبوتات بنظامين جديدين

أعلنت أمازون أنها بدأت بتجربة استخدام روبوت ديجيت الذي يمشي على طرفين وهو بهيئة بشرية ويمكنه النهوض بعد السقوط، فضلا عن روبوت ثان اسمه سيكويا بحسب مدونة الشركة ليعزز ترسانة الشركة من الروبوتات التي وصل عددها لدى الشركة لأكثر من 750 ألف روبوت.

تقول الشركة إن أحدث اثنين من هذه الأنظمة الروبوتية الجديدة، وهما سيكويا Sequoia (لجرد المخزون وإدارته) وديجيت Digit (وهو روبوت على هيئة البشر منتصب على طرفين bipedal )، سيدعمان السلامة في مكان العمل وتساعد أمازون على تقديم الخدمات للعملاء بشكل أسرع بمراكز تسليم طلبات الشراء، من خلال العمل بسرعة أكبر ودقة أعلى لتقديرات التسليم، مع تحسين سلامة الموظفين في منشآت الشركة.

وتقول الشركة عن سيكويا إنه يسهم بتحديد حالة توفر المخزون في مراكز التسليم بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 75% مما سبق، أي أنها ستتمكن من إدراج المواد لعرضها للبيع بسرعة أكبر، مما يعود بالنفع على كل من البائعين والعملاء من خلال زيادة عدد السلع التي يمكن تقديمها للشحن في نفس اليوم أو اليوم التالي.

أما روبوت ديجيت فسوف يتولى مساعدة الموظفين ونقل الصناديق والتعامل معها في مساحات وزوايا المستودعات بطرق جديدة، نظرا لأن حجمه وشكله مناسبان تمامًا للمباني المصممة للبشر، كذلك استخدامه لتوسيع نطاق حل المناولة المتنقلة، ومساعدة الموظفين في إعادة تدوير الحاويات الصغيرة الفارغة، وهي عملية روتينية لالتقاط ونقل الحقائب الفارغة بمجرد انتشال المخزون منها بالكامل.