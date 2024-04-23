شاهد أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في العالم لبناء أحياء كاملة

كشف اليوم عن أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في العالم وذلك في في أورونو بجامعة ولاية ماين الأمريكية بحسب أ ب.

الآلة التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء في جامعة ماين هي أكبر بأربع مرات من الآلة الأولى – التي تم تشغيلها قبل أقل من خمس سنوات – ويمكنها طباعة أشياء أضخم مما سبق ويتضمن ذلك توسيع نطاق التكنولوجيا المطبوعة ثلاثية الأبعاد باستخدام مواد حيوية لإظهار كيف يمكن طباعة أحياء بأكملها لتوفر وسيلة للسكن بأسعار معقولة لمعالجة التشرد في المنطقة.

يتم رش البوليمرات البلاستيكية الحرارية من طابعة يطلق عليها اسم “مصنع المستقبل 1.0”. وقال متحدث باسم جامعة ماين إنه من الممكن أن تكون هناك طابعات أكبر بعد أن تبدأ جامعة ماين أعمال البناء هذا الصيف في مبنى جديد.

وقال حبيب داغر، مدير مركز الهياكل والمركبات المتقدمة في جامعة ماين: “تفتح هذه الآلة آفاقًا بحثية جديدة لدمج عمليات الروبوتات التعاونية هذه على نطاق واسع جدًا مع أجهزة استشعار جديدة وحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي”. وكان من بين الحاضرين في هذا الحدث ممثلون عن وزارات الدفاع والطاقة والإسكان، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الآخرين الذين يخططون للاستفادة من التقنيات الجديدة التي توفرها الطابعة. وقالت هايدي شيو، وكيلة وزارة الدفاع للأبحاث والهندسة، إن الطابعة “تمثل منارة للابتكار”.

يملأ إطار الطابعة المبنى الكبير الذي يقع فيه في حرم جامعة ماين، ويمكنه طباعة أشياء يبلغ طولها 29 مترًا وعرضها 10 أمتار وارتفاعها 5.5 أمتار.

تمكنت الطابعة ثلاثية الأبعاد من إنشاء منزل بوقت قصير جدا ويمكن أن تسهم هذه الطابعة الأكبر التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء إلى بناء أحياء بأكملها، كما أنها شرهة لاستهلاك المواد مع سحبها لقرابة 227 كجم من المواد في الساعة. ولتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، ستحتاج ولاية ماين وحدها إلى 80 ألف منزل آخر على مدى السنوات الست المقبلة، وفقا لشركة ماين هاوسينج.

لقطات للطابعة ثلاثية الأبعاد السابقة التي كشفت عنها الجامعة سنة 2020