شاهد أفضل عشرة أهداف في تاريخ كأس العالم

الأهداف الأفضل تتضمن الجهد الجماعي، المهارة الفردية، أو التسديدات الرائعة

من بين 2548 لاعبًا شاركوا في كؤوس العالم منذ انطلاقها عام 1930 في أوروجواي، استطاع 1300 منهم تسجيل ولو هدف واحد.

ما هو أفضل هدف في كأس العالم؟

مع انطلاق بطولة كأس العالم كل أربع سنوات، يكون السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه ما هو الهدف الأفضل ضمن كل هذه الأهداف؟ وما هي الأهداف التي يقف وراءها جهد جماعي خلال كأس العالم؟

بالتأكيد لا توجد إجابة نهائية، فالجنسية والعمر، والانتماءات الرياضية، تجعل من المستحيل تحديد ذلك، لكن ما يمكنك القيام به هو الاستمتاع بجميع هذه الأهداف، واستعادة لحظاتها التاريخية..

أريبيان بزنس اختار هذه الأهداف ورتبها ترتيبا تنازليا:

الهدف العاشر

جوسيمار: البرازيل ضد أيرلندا الشمالية (1986)

في الوقت الذي كانت تعتمد فيه المنتخبات على المدافعين الأقوياء ومفتولي العضلات، وكان من الممكن أن يركلوا المنافسين مثل الكرة، ظهر في البرازيل مدافع أيمن سدد الكرة بشكل لم يحدث في تاريخ البطولة.

سدد جوسيمار الكرة بقوة ودقة لتسكن في الزاوية العليا.

الهدف التاسع

هدف نيلينهو (البرازيل ضد إيطاليا 1978)

مرة أخرى، هدف لمدافع برازيلي من الجانب الأيمن لا يحلم بتسجيله معظم المهاجمين. هناك من يقول إن الهدف سجل بالصدفة، وإن الكرة كانت محاولة للتمرير، وغيرت اتجاهها وسكنت شباك أحد أعظم حراس المرمى في التاريخ “دينو زوف”، لا تصدق ذلك.

الهدف الثامن

جيوفاني فان برونكهورست: هولندا – أوروجواي (2010)

لم يكن ينوي التسديد من هذه المسافة، أليس كذلك؟ ألم تكن المسافة بعيدة جدا للتسديد؟ بالفعل لم يكن من السهولة التسديد من هذه المسافة، لكن جيوفاني كان له رأي آخر.

الهدف السابع

مايكل أوين (إنجلترا ضد الأرجنتين 1998)

هذا الهدف هو أفضل هدف لمنتخب إنجلترا في كل بطولات العالم التي شارك بها، وقد سجل بواسطة مايكل أوين الذي كان في الثامنة عشرة من عمره، لقد غير هذا الهدف حياة أوين بعد البطولة، حيث الشهرة والثروة، بعد أن كانت مشاركته في البطولة محل جدال.

الهدف السادس

بنيامين بافارد (فرنسا ضد الأرجنتين 2018)

كان هذا الهدف هو الأفضل في بطولة كأس العالم 2018 من حيث التوقيت، والتخطيط، والإتقان

الهدف الخامس

خيميس رودريجز كولومبيا ضد أوروجواي 2014

تحتل البرازيل والأرجنتين العناوين الرئيسية لأجمل الأهداف، لكن هدف خيميس رودريجيز في مباراة كولومبيا والأرجنتين في 2014 اختير ليكون أفضل هدف في البطولة.

الهدف جاء من تسديدة مباشرة على الطاير لتسكن الكرة المرمى من فوق الحارس.

الهدف الرابع

دينيس بيركامب (هولندا ضد البرازيل 1998)

لقد أعجب هذا الهدف غير المشجعين لكرة القدم، وجعلهم يفهمون متعة ومهارة وبراعة اللعبة، التي كانت على أعلى مستوى.

الهدف الثالث

مارادون الأرجنتين ضد إنجلترا 1986

يُطلق على هدف القرن ، كان الهدف الثاني لمارادونا ضد إنجلترا في عام 1986، وهو مثال للعبقرية في كرة القدم. كان بإمكان المدافعين أن يفعلوا ما هو أفضل.

الهدف الثاني

كارلوس ألبرتو (البرازيل ضد إيطاليا 1970)

يتحير مشجعو كرة القدم بجميع أعمارهم وجنسياتهم في كون هذا الهدف هو الأروع على الإطلاق، حيث الأناقة، والأطقم الصفراء المميزة، التحكم في الكرة، الرؤية، الدقة ، والذوق.

الهدف الأول

سعيد العويران (السعودية ضد بلجيكا 1994)

هدف سعيد العويران لاعب المنتخب السعودي هو أفضل هدف على الإطلاق في تاريخ كأس العالم.

تقمص العويران شخصية مارادونا وانطلق بالكرة، استطاع المرور من أكثر من لاعب، وفي النهاية سدد بقوة، لينقل منتخب بلاده من دور المجموعات إلى دور الستة عشر، للمرة الأولى والوحيدة في تاريخ مشاركاته.