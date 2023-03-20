تولد بعض النباتات مركبات حماية ضد الفطريات والحشرات وتضم هذه المواد بعض من أغلى المكونات في المنتجات الزراعية وهي خشب دهن العود والنيكوتين والكافيين. وفيما يقوم المزارعون في دول أسيوية مثل فيتنام بحقن جذع شجرة دهن العود بفطريات محددة لتحفيز إنتاج دهن العود، تتولى نبانات القهوة والتبغ إنتاج الكافيين والنيكوتين تلقائيا.

وتصل قيمة الليتر الواحد من الزيت العطري المعتق والمستخلص من دهن العود إلى أكثر من 300 ألف ريال سعودي ( 80 ألف دولار) فيما تبلغ قيمة سوق دهن العود العالمية 32 مليار دولار. لكن شعبية هذه المادة تسببت بالقطع الجائر لأشجار العود مما جعلها مؤخرا مهددة بالإنقراض.

ويولد تطعيم شجرة العود بالفطريات راتنج غامق اللون بقلب خشب نبات جنس العود وهي أشجار طويلة تصل إلى عشرين متراً موطنها الأصلي جنوب شرق آسيا. ويحتوي العود على زيوت طيارة، تكونت بسبب إصابة الشجرة بنوع من العفن. حيث أنها قبل الإصابة يكون خشب قلب الشجرة خفيف نسبيا وشاحب اللون، وعند تقدم العدوى تنتج الشجرة الراتنج العطري القاتم اللون ردا على الهجوم، مما يجعل هذا الخشب كثيف جدا وداكن اللون. ويسمى هذا الراتنج بالعود.