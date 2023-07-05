شاهد أغرب جامع بناه يهودي في ألمانيا بمدينة درسدن على طراز جوامع مصرية

يبهر “جامع التبغ” في دريسدن بألمانيا ، زوار المدينة وهو بجانب خط السكك الحديدية الرئيسي في المدينة ، وذلك بفضل هندسته المعمارية التي استوحيت من جوامع في مصر من خلال رجل أعمال يهودي اسمه هيوجو زيتز حين بناه سنة 1909، لكنه لم يكن جامعا فعليا رغم تصميمه المعماري المميز بل بني للتحايل على شروط بناء المصانع في المدينة.

فحين واجه زيتز صعوبات في الحصول على تصريح لبناء المصنع بسبب القيود المعمارية على بناء المصانع في وسط مدينة درسدن في ذلك الوقت تحايل بتقديم تصميم معماري لجامع بعد أن صممه بالاستعانة بالمهندس المعماري مارتن هاميتزش لمساعدته على الالتفاف على قيود البناء. صمم هاميتزش المصنع مستلهما من طراز العمارة في مقابر المماليك في مقبرة القاهرة، واستعمل كتل الجرانيت الأحمر والرمادي لإعادة خطوط البناء التي يشيع استخدامها في العمارة الإسلامية التقليدية.

إلى اليسار، مسجد مملوكي قرب مقابر في القاهرة

بدا البناء مثل مسجد به مآذن طويلة، لكنها كانت في الواقع مداخن لمصنع التبغ.

برز الجامع بطراز مختلف كليا بل كان يعد نافرا بتناقض صارخ مع العمارة الباروكية الشهيرة في درسدن ، مما أدى إلى استهجان كبير في البداية، وحين جرى استبعاد المعماري الذي صممه، وهو مارتن هاميتزش ، من غرفة المهندسين المعماريين كنتيجة لمشروع الجامع،هدد زيتس بسحب عمله من المدينة وأجبر السلطات على التراجع والرضوخ بقبول المهندس المعماري في غرفة المهندسين.

بعد انطلاق مصنع السجائر في المبنى أصبحت ماركات السجائر في المصنع “سالم جولد” رائجة بين المدخنين في جميع أنحاء ألمانيا. ومع ذلك ، فإن مصنع ينديز للتبغ والسجائر لم يصمد لفترة طويلة. بعد 15 عامًا فقط من افتتاح المصنع ، تم بيع المصنع لمجموعة ريمتسما Reemtsma التي بقيت تعمل حتى عام 1953 ، وبعد ذلك تم التخلي عن المبنى، ونجا المبنى خلال الحرب العالمية الثانية من قصف الطائرات الأمريكية لمدينة درسدن.

وتبرز عبارة السلام عليكم” باللغة العربية لتحية ركاب القطار الذين يسافرون بين براغ وبرلين. وفي التسعينيات ، تم تجديد المبنى وإعادة افتتاحه كمرفق للمكاتب في عام 1996. تم إنشاء مطعم داخل القبة الزجاجية التي توفر رؤية 360 درجة للمدينة.

ويعلو المسجد المثير للإعجاب بقبة ومآذن زجاجية بارتفاع 60 قدمًا على مستوى الهندسة المعمارية الباروكية الموجودة في مدينة درسدن القديمة التاريخية. تأسس مصنع ينيدزة (Yenidze) للتبغ والسجائر نسبة إلى المدينة العثمانية في تراقيا الغربية التي تم استيراد التبغ منها. تسمى هذه المدينة حاليًا جينيسي Genisea وتقع في اليونان الحديثة.

يعود تاريخ الإسلام في ألمانيا إلى القرن الثامن في عهد الخليفة هارون الرشيد. تشير مصادر مختلفة إلى أن شارلمان أقام علاقات دبلوماسية مع هذا الحاكم العباسي في عام 797 أو 801. ورد أن كلا الجانبين ضمنا حرية المعتقد لأعضاء الديانات الأخرى في إمبراطوريتهما. وأهدى هارون الرشيد الفيل الذي كان يلقب بـ أبو العباس الذي مات عام 810. أرسل الخليفة هذا الحيوان الرائع إلى شارلمان عربونًا على صداقته.