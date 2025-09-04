شاهد آخر الأخبار بمنصة ذكاء اصطناعي تستقي مصادرها من 500 ألف تقرير إخباري يومياً

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت بريسايت عن منصة نيوز بالص Presight NewsPulse (نبض الأخبار) تقول إنها تستقي الأخبار من أكثر من 500,000 مقال يوميًا بأكثر من 100 لغة وفي أكثر من 200 منطقة، مع تحديثات مستمرة كل 15 دقيقة لضمان تزويد المستخدمين بأحدث التطورات الإخبارية. وتقدم حالياً فترة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد وباقة اشتراك قياسية بسعر 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم. صُممت المنصة لقادة الأعمال والمحللين وفرق الاتصالات لتحويل محتوى الأخبار العالمية إلى رؤى عملية باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وهي متوفرة في سوق مايكروسوفت أزور. وتقول الشركة إن المنصة هي عبارة عن “مساعد إخباري مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مصمم لتحسين سرعة وجودة وعمق التقارير الإخبارية”، وتضيف أنها توفر حلاً قائمًا على السحابة لقادة الأعمال والمحللين والمسوقين وفرق الاتصالات لتحويل محتوى الأخبار العالمية إلى رؤى قابلة للتنفيذ وجاهزة في غضون دقائق، وتشير إلى أنها على النقيض من المنصات الحالية التي تعتمد على الكلمات الرئيسية أو المفتاحية فهي تستخدم نماذج اللغة الكبيرة لاستيعاب المعنى والأسلوب والمشاعر والعلاقات عبر تدفقات الأخبار العالمية.

