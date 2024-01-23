شاهدي صرعة التوفير بالصوت العالي التي ينادي بها جيل زد

جذب وسم التوفير بالصوت العالي (loud budgeting) أكثر من 10 ملايين تدوينة على تيك توك، فما هي هذه الصرعة الجديدة التي تجتاح حوارات الجيل زد؟

تشير تقارير صحفية أن توجهات التباهي بمظاهر الثراء والبذخ لم تعد مرغوبة من شباب وشابات الجيل زد، الذين يشعرون بالصدمة من ارتفاع تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار كل شيء، ويستجيبون لذلك بإجراء تعديلات على ما ينفقوه.

وقبل سنوات قليلة كانت وسائل التواصل الاجتماعي المكان المثالي للتباهي أمام اللشباب والشابات و لمشاركة لقطات تظهر البذخ وشراء المنتجات الفاخرة التي اشتروها والتفاخر بكل رحلات السفر والمطاعم وغيرها. لكن ذلك تبدل اليوم، ويبدو أن هناك تحولًا في المشاركات حول المال لدى الجيل زد على منصة تيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، فالأمر الأهم الآن هو التواضع وحتى الاقتصاد بالنفقات وما يعرف بالتوفير وشد الحزام بل الفخر بذلك.

يُطلق على هذا الاتجاه الجديد اسم التوفير بالصوت العالي (loud budgeting) وهو بكتسب زخمًا باعتباره نهجًا مطلوبا وسط حقائق الأحوال المالية الشخصي اليوم، وخاصة بالنسبة للجيل Z.

تنتشر الآن على تيك توك على سبيل المثال، توينات عن عجز بعض الفتيات والشبان عن الخروج لتناول العشاء في المطاعم ، كذلك الحال مع عدم إمكانية شراء ملابس جديدة (عليهم شراء ملابس مستعملة بدلاً من ذلك)، وليس لديهم أي أموال إضافية لإنفاقها خلال الشهر التالي فهم يدفعون الإيجار وأقساط السيارات وفواتير بطاقات الائتمان.

♬ original sound – woo @feelgoodwoo We asked the woo office how they’re loud budgeting in 2024 ? ‘Loud Budgeting' is a term brought to fame by creator @Lukas Battle when he declared that 'Quiet Luxury’ is out for the new year. It’s intentional spending. It’s regaining financial agency. It’s definitely not about being frugal at the cost of feeling content, it’s more about making a conscious financial choice that’s wholly yours. As Battle says in the video, “It’s more chic, more stylish and more of a flex than spending money.” #loudbudgeting

وأصبح الوضع المالي القوي أهم من نمط الحياة الذي يتم فيه الإنفاق دون حساب وبلا أهداف مالية للمستقبل أمام جيل الشباب.

"Loud budgeting" is making noise on social media. The personal finance trend aims to help you make smarter choices and reduce impulse buys by broadcasting your goals. @eschulze has more. pic.twitter.com/9EXqQsE6Ft — Good Morning America (@GMA) January 22, 2024