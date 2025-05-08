شاهد، رحلات بحرية بأجواء راقية على يخت سنتوريني في مرسى العرب بدبي

أطلقت بينو مؤخرا خدمة يخت سنتوريني لتُقدّم من خلاله خدمة تأجير رحلات بحرية مميزة بأجواء راقية مُصمّمة خصيصاً لتوفير الرفاهية في مرسى العرب لتتكامل خدماتها الفاخرة بحرا وجوا وبرا.

ومع يخت سنتوريني تصبح المغامرات البحرية سهلة من خلال صالة بينو داخل المرسى المُجاور لفندق جميرا مرسى العرب، الوجهة العصرية الجديدة في دبي، وأحدث إضافة إلى محفظة جميرا العالمية من الفنادق والمنتجعات، وتُمثّل نقطة انطلاق راقية للسياح ومحبي السفر البحري. ويُمكن للضيوف اختيار الإبحار على متن أي من يخوت بينو الخاصة والحصرية، مع أسطول متنامٍ ينطلق من مرسى الفندق الخاص، على بُعد خطوات من الردهة.

وأصبح يخت سانتوريني الفاخر جوهرة أسطول بينو، فهو يتمتع بطول 115 قدمًا، ويتسع لما يصل إلى 80 ضيفًا مع إقامة ليلية في خمس كبائن فاخرة تتسع لاثني عشر شخصًا. يضم اليخت، الذي يضم طاقمًا من سبعة أفراد، صالونًا رئيسيًا، ومنصة شراب وجاكوزي، ومنطقة لتناول الطعام، وكراسي استلقاء للاستمتاع بالشمس، مما يجعله مثاليًا للرحلات التي تستغرق عدة أيام.

وينضم لاسطول بحري من اليخوت وكلها من فئة الأسطول الفاخرة، حيث يقدم كل منها للضيوف تجربة فاخرة داخل المقصورة وعلى سطح السفينة.

أيهم بدر، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة أوضح بالقول: “يعكس افتتاح صالة بينو في مرسى العرب، إحدى أفخم الوجهات وأكثرها رواجًا في العالم، رغبتنا في تقديم تجارب ترفيهية لا مثيل لها في عالم الفخامة. نهدف إلى ابتكار لحظات تشعرك بالراحة، لكنها لا تُنسى أثناء إبحارك في الخليج.”