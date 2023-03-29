شاهد، المشروع الاستثماري الأول في الواجهة البحرية بالخبر

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، أمس عن تفاصيل المشروع الاستثماري الأول المقام على الواجهة البحرية في محافظة الخبر بمساحة إجمالية تبلغ 70 ألف متر مربع، متضمنا مرافق ترفيهية وسياحية تُسهم في تحقيق أهداف جودة الحياة في المنطقة بحسب وكالة الانباء السعودية.

وأوضح معالي أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، أن هذا المشروع الاستثماري النموذجي يأتي بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، ضمن مبادرة الاستثمار المشترك للأراضي، والذي يهدف إلى تطوير الواجهة البحرية بمحافظة الخبر.

وأكد أن عقود المشروع تشمل بناء وتشغيل وصيانة العقارات التجارية متعددة الاستخدامات في قطع أراضي منفصلة على كورنيش الخبر، مُبيناً أن مدة العقود تصل إلى 30 سنة، وبإيجار ثابت مع نسبة من المشاركة بالدخل لأول مرة بإجمالي إيراد أكثر من ( 250 مليون ريالاً )، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ترجمة لأهداف رؤية السعودية 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.

معالي أمين #المنطقة_الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة العثيم ويستعرض خلال اللقاء مشروع "العثيم بارك " المقام بالدمام بتكلفة اجمالية أكثر من مليار ونصف متضمناً مراكز تسوق وفندق وابراج سكنية وساحات عامة مفتوحة وملاعب لدعم عناصر #جودة_الحياة pic.twitter.com/t3g6qNTJd9 — أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) March 29, 2023