سامر باطر by سامر باطر

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شاهد، الذكاء الاصطناعي يقتحم مجال المعارك وشن الحروب

سامر باطر by سامر باطر

تزعم شركة بالاتنتير Palantir أنها طورت منصة إي أي بي (AIP) للجيوش وشن الحروب للمساعدة على تقديم أفضل صورة لأصحاب القرار العسكري. وتروج الشركة للمنصة وهي برنامج يشغل نماذج لغوية كبيرة مثل GPT-4 وبدائل مماثلة على الشبكات الخاصة. في أحد مقاطع الفيديو الخاصة بها ، تستعرض شركة بالاتنتير كيف يمكن للجيش أن يستخدم المنصة لخوض حرب. ويظهر في الفيديو الذي تروج الشركة فيه للمنصة كيف يستخدم المشغل روبوت محادثة على غرار ChatGPT لطلب القيام بعمليات استطلاع باستخدام الطائرات بدون طيار ، وإنشاء عدة خطط للهجوم ، وتنسيق عمليات تشويش اتصالات العدو.

وتسعى شركة برمجيات تحليل البيانات «بالانتير» Palantir Technologies التي يملكها الملياردير بيتر ثيل، للحصول على عقود من الجيش الأمريكي بعد تضخم الميزانية المخصصة له والتي تزيد عن 842 مليار دولار.

وبدأت جيوش دول عديدة بإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن ترسانتها رغم ما يترتب على ذلك من معضلات أخلاقية وقانونية أحيانا.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...