تفاجأ شاعر سوري بعرض بيتين من أشعاره على أنهما من أقوال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي المعروف بالإمام الشافعي (767 – 820) في مسلسل “رسالة الإمام” الدرامي التاريخي الذي تدور أحداثه في الفترة التي عاشها الإمام في مصر.

وقال الشاعر حذيفة العرجي في تغريدة عبر تويتر أرفقها بمقطع فيديو للممثل المصري خالد النبوي، في مشهد من المسلسل وهو يردد “وتضيقُ دُنيانا فنحسَبُ أنَّنا.. سنموتُ يأساً أو نَموت نَحيبا، وإذا بلُطفِ اللهِ يَهطُلُ فجأةً.. يُربي منَ اليَبَسِ الفُتاتِ قلوبا”، على أنهما للإمام الشافعي.

يُرسل بعض الأحبة القراء رسائل بمقطع للمثل خالد نبوي وهو يؤدي دور #الإمام_الشافعي في مسلسل يُعرض هذه الأيام، وفي المقطع يتغنى الممثل وممثلة معه ببيتين لي من أوائل ما كتبت قبل عشر سنوات، وذلك على أنها للشافعي رحمه الله. pic.twitter.com/BMK1gZCr2x — حذيفة العرجي (@al_arje) March 27, 2023

وأكد العرجي أن تلك الكلمات كان قد كتبها منذ عشرة سنوات، وهو ما أكدته تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك منذ العام 2013.

ورجح الشاعر أن تكون هناك سقطات أخرى في المسلسل وصفها بـ “الكوارث”، مشككاً في أن يكون القائمون عليه قد قرؤوا سيرة الشافعي.

ما حصل في المسلسل يدل على جهل فظيع لصنّاع العمل بهذا الإمام العظيم وبلغته الشعرية على وجه التحديد، ولك أن تتخيل ما سيكون من كوارث أخرى، إذا كان تفصيل بسيط كهذا لم ينتبهوا له، إن أحدهم لم يكلف نفسه تصفح ديوان الشافعي للتأكد من البيتين، وأشك أنهم قرأوا سيرته أصلاً. — حذيفة العرجي (@al_arje) March 27, 2023

وقال إن “البيتان شهيران، وطالما نُسبا للشافعي وطالما وضحت هذا الخطأ، وسبق أن قلت: الإمام أحق بهما منّي، وهو أكبر من كلّ قولٍ يُنسب له. ما حصل في المسلسل يدل على جهل فظيع لصناع العمل بهذا الإمام العظيم وبلغته الشعرية على وجه التحديد، ولك أن تتخيل ما سيكون من كوارث أخرى، إذا كان تفصيل بسيط كهذا لم ينتبهوا له، إن أحدهم لم يكلف نفسه تصفح ديوان الشافعي للتأكد من البيتين، وأشك أنهم قرؤوا سيرته أصلاً”.

وبحسب موقع “الديوان” المتخصص بالشعر، فإن البيتين موثقين باسم الشاعر السوري، وليسا موجودين في ديوان الإمام الشافعي في الموقع الذي يضم أكثر من 11 ألف قصيدة لأكثر من ألف شاعر.

والمسلسل الذي كان يحمل اسم “الإمام الشافعي”، وتم استبداله وتغييره إلى “رسالة الإمام” بحسب طلب الأزهر، هو عبارة عن دراما تاريخية من إنتاج الشركة المتحدة، تتناول السنوات الأخيرة من حياة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، والتي قضاها في مصر.

أما بقى في مسلسل #رسالة_الإمام بنشوف حوار في قصر الخليفة العباسي، اللي مفترض يكون المأمون، مع الإمام الشافعي سنة ١٩٨ هـ، وبيتكلموا فيه عن "خلق القرآن" pic.twitter.com/T3hsIbG2MQ — Ashraf F. Hassan (@ashraf1974108) March 26, 2023

لماذا أثار مسلسل رسالة الإمام الجدل واتهم بتضمنه “أخطاء تاريخية”؟

أثار مسلسل “رسالة الإمام”، الذي يتناول السنوات الأخيرة من حياة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، والتي قضاها في مصر. فقد طالته انتقادات حادة بعد عرض أولى حلقاته، لما تضمن من معلومات “خاطئة وغير صحيحة” عن حياة الإمام الشافعي، على حد قول متابعين.

"آن أوان اللقاء يا مصر"❤️.. انتظروا النجم خالد النبوي في مسلسل #رسالة_الإمام عن قصة الإمام الشافعي على CBC في رمضان #شهر_الفرحة ?? pic.twitter.com/sxqOq4S5ND — CBCDrama (@CBCDrama) March 21, 2023

ركز كثير من المغردين من منتقدي المسلسل على “أخطاء تاريخية” قالوا إنهم رصدوها فيه ووصفها كثيرون منهم بأنها “كارثية”.

وقال أشرف حسن، المحاضر والباحث في اللغة العربية في جامعة بيرن بألمانيا، في سلسلة تغريدات: “في مسلسل رسالة الإمام نرى حوارا في قصر الخليفة العباسي، الذي يفترض أن يكون المأمون، مع الإمام الشافعي سنة 198 هـ، ويتكلمان فيه عن “خلق القرآن”.

وأضاف “حقيقة 1: الخليفة المأمون دخل بغداد سنة 204 هـ، رغم توليه الخلافة سنة 198. حقيقة 2: الخليفة المأمون اعتنق القول بـ”خلق القرآن” سنة 212 هـ، وبعدها بدأ ما عرف بـ”فتنة خلق القرآن” أو “المحنة. حقيقة 3: الإمام الشافعي توفي سنة 204 هـ في مصر، والإمام الشافعي لم يقابل المأمون”.

أما بقى في مسلسل #رسالة_الإمام بنشوف حوار في قصر الخليفة العباسي، اللي مفترض يكون المأمون، مع الإمام الشافعي سنة ١٩٨ هـ، وبيتكلموا فيه عن "خلق القرآن" pic.twitter.com/T3hsIbG2MQ — Ashraf F. Hassan (@ashraf1974108) March 26, 2023

بينما قارن آخرون بين مسلسل الإمام الشافعي ومسلسل الإمام أحمد بن حنبل، الذي رأوا أنه خرج بصورة فنية أفضل.

وقالت برآءة “ليت صناع مسلسل رسالة الإمام الشافعي يطلعون على مسلسل الإمام أحمد بن حنبل، فيخجلوا ويعرفوا قدرهم”.

ياريت صناع مسلسل رسالة الإمام الشافعي يبصوا بصة بس كدا على مسلسل الإمام أحمد بن حنبل، يمكن يتكسفوا على دمهم ويعرفوا حجمهم كويس. pic.twitter.com/YnPfnkequ8 — برآءة ? (@Aya_a1417) March 27, 2023

كما انتقد فريق من الغردين مزج شخصيات العمل في حديثها بين اللهجتين، الفصحى والعامية، ورأوا أن ذلك لا يتناسب مع مسلسل تدور أحداثه في العصر العباسي.

انا عارف إن اللهجة المصرية العامية كانت دارجة في مصر بشكل عام وفي الفسطاط بشكل خاص في الفترة الزمنية اللي بتدور فيها احداث مسلسل "رسالة الإمام"

بس يعني الواحد قاعد بيتفرج على مسلسل احداثه بتدور في العصر العباسي ليه كل شويه الاقي اتنين طالعين يرطوا بالمصري، ليه الفصلان ده — Abraham; (@AKJS__) March 26, 2023

لغة المصريين في زمن الإمام الشافعي

رداً على سؤال عن لغة المصريين في زمن الإمام الشافعي، وتحديدا لهجة الإمام البويطي صاحب الشافعي، قال الكاتب والمتخصص في التاريخ القديم، محمود سالم الجندي “كان في مصر مجموعتين من اللغات لا ثالث لهما ليس من بينها ما يعرف اليوم (باللهجة أو العامية المصرية)”.

وصلنا سؤال عن لغة المصريبن زمن #الإمام_الشافعي وتحديدا لهجة الإمام البويطي صاحب الشافعي.

فنقول:

? كان في مصر مجموعتين من اللغات لا ثالث لهما

ليس من بينها ما يعرف اليوم (باللهجة او العامية المصرية)



? المجموعة الأولى?

هي اللغة العربية الصرفة او ما يطلق عليها "العربية الفصحى"… pic.twitter.com/ZfIVHGbh2U — محمود سالم الجندي (@DrMahmoudSalemE) March 26, 2023

وأضاف إن “المجموعة الأولى هي اللغة العربية الصرفة أو ما يطلق عليها العربية الفصحى وكانت منتشرة في المناطق التي سكنتها القبائل العربية بعد الفتح، مثل بلبيس وغيرها من مدن وقري الدلتا، وكذا بعض المناطق في الصعيد، وأهمها الفسطاط حاضرة القطر المصري وأخواتها. وفي هذه المناطق تكلم الناس كما قلنا بلغة القرآن وبشكل أصيل دون شوائب”.

وتابع “وأما المجموعة الثانية من اللغات فهي اليونانية واللاتينية، لغات الدول السابقة على الفتح والتي انتشرت في المدن الإغريقية في مصر مثل الإسكندرية في الشمال وبطلمية في الجنوب. وكانت لغة الأقباط والتي مزجوها ببعض المفردات المصرية القديمة. ثم بقايا لغات ولهجات مصرية قديمة كان يتكلم بها المصريون والذين عاشوا في قري ونجوع وأقاليم مصر بعيداً عن مدن الأقباط النصارى ومدن العرب المسلمين”.

وبالحديث عن اللهجة العامية قال محمود سالم الجندي “أما اللهجة أو العامية المصرية فلم تبدأ في الظهور والانتشار إلا بعد فترة طويلة من الفتح الإسلامي لمصر، خاصة مع انتشار الإسلام فيها عام 400 هجريا، ونحن هنا نتحدث عن بعد الفتح بأقل من 180 عام فقط. وبعد قيام الدولة العباسية بأقل من 90 سنة فقط. لم يكن قد وصل بعد إلى مصر الأعاجم من المسلمين سواء الأتراك أو الأكراد أو غيرهم بلغتهم العربية المكسرة والتي كانت بالاندماج مع لهجات السكان في مصر من أهم عوامل ظهور اللهجة أو العامية المصرية”.

وأضاف “‏واستمر الناس في مصر لا يتكلمون إلا الفصحى أو اليونانية واللاتينية أو بقايا لغات ولهجات مصرية قديمة لما بعد موت الإمام الشافعي، حتى أن المأمون لما جاء إلى مصر، من أشهر ما يروي عنه أنه كان يمشي في الأسواق بصحبته المترجمين وكذا كان يستقبل الأعيان ومعه أكثر من مترجم”.

وختم قائلاً “والإمام البويطي صاحب الشافعي كان يتكلم العربية الفصحى، فهو من قبيلة قرشية استقرت في صعيد مصر وأهم مناطقها بويط التي ولد فيها الإمام أبو يعقوب يوسف بن يحيي القرشي فلقب بها فيقال البويطي”.

مدافعون عن المسلسل

دافع مغردون عن المسلسل، وأعربوا عن “إعجابهم بعودة المسلسلات التاريخية والدينية مرة أخرى بعد توقف دام سنوات”.

وقال حسن إن “مسلسل جميل في أولى حلقاته، يعود بالأذهان لجمال المسلسلات التاريخية وقيمتها العظيمة الهادفة”.

إن الأحمق يعيش ليأكل و العاقل يأكل ليعيش..

و المؤمن يعيش ليعبد الله #رسالة_الإمام #الامام_الشافعي



مسلسل جميل في اولى حلقاته، يعود بالأذهان لجمال المسلسلات التاريخية و قيمتها العظيمة الهادفة ?? pic.twitter.com/nrNHZPrOvO — Hassan oussi (@oussi_hassan) March 25, 2023

وأشاد آخرون بالصورة التي خرج بها العمل الفني ورأوا أن “المسلسل يستحق المشاهدة. جاء بعد غياب كبير عن إنتاج الأعمال الدرامية الدينية والتاريخية في رمضان.. إتقان مبهر للغة العربية الفصحى.. تمثيل راقي إخراج واعي ومتقن. صورة بصرية مبهرة. عمل فني متكامل”.

#رسالة_الإمام

مسلسل يستحق المشاهدة

-جاء بعد غياب كبير عن إنتاج الأعمال الدرامية الدينية في رمضان

-اتقان مبهر للغة العربية الفصحى

-تمثيل راقي

-إخراج واعي ومتقن

-صورة بصرية مبهرة

-عمل فني متكامل

شكرا لكل صناع العمل

شكرا #خالد_النبوي انك قدمت عمل بالقيمة والجودة دي@KhaledElNabawy pic.twitter.com/8MRVbl6Cdt — فـنان فـقـير (@Eslam_Wassouf) March 26, 2023

أقوال الإمام الشافعي

تناقل مغردون أقوالا منسوبة للإمام الشافعي كما جاءت في سرد أحداث القصة، ومن بينهم الفنان خالد النبوي، الذي أدى دور الإمام الشافعي في المسلسل، والذي قال في تغريدة “يا آل بيت رسول الله حبكم، فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم، من لم يصل عليكم لا صلاة له. ‏محمد بن إدريس الشافعي”.

يا آل بيت رسول الله حبكم..

فرض من الله في القرآن أنزله..

يكفيكم من عظيم الفخر أنكم..

من لم يصل عليكم لا صلاة له..

محمد بن إدريس الشافعي #رسالة_الإمام pic.twitter.com/HvFU2V5ozG — Khaled El Nabawy (@KhaledElNabawy) March 26, 2023

وفي المقابل، انتقد فريق آخر ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أقوال منسوبة للإمام الشافعي في المسلسل، وأعربوا عن خشيتهم من أن يخلط مشاهدوه بين الأقوال الصحيحة وبين عبارات من الحوار الدرامي لا تمت للإمام الشافعي بصلة.

كنت فين يا خشب لما كنا نجارين

رسائل الامام

الي بيحصل في مسلسل #الامام_الشافعي ده مقصود لانهم عارفين ان الشعب المصري استاذ في النقل

بعد فتره هتلاقي الناس في الشارع بتقول مقولات المسلسل على انها كلام الامام الشافعي ومع الوقت تبقى حقيقه منقوله عنه لا تستطيع نفيها pic.twitter.com/kObE3YKkFX — ??? عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) March 26, 2023

والمسلسل من بطولة خالد النبوي، وأروى جودة، ونضال الشافعي، وحمزة العيلي، وخالد أنور، وأحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وخالد القيش، وفرح بسيسو، ومحمد العمروسي، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج ليث حجو، وبدأ عرضه في أول ايام شهر رمضان المبارك.