شاعر سوري يرفع دعوى ضد صناع مسلسل رسالة الإمام

أعلن شاعر سوري عن رفعه دعوى قانونية في مصر ضد صناع مسلسل #رسالة_الإمام الدرامي التاريخي الذي تدور أحداثه في الفترة التي عاشها الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي المعروف بالإمام الشافعي (767 – 820) في مصر.

وقال الشاعر حذيفة العرجي في تغريدة عبر تويتر “أبدأ بعون الله وإذنه وبعد استشارة الأصدقاء ومن أثق برجاحة عقولهم من أهل الأدب والفكر، أبدأ التحرك في عمل وكالة لمكتب (دار القانون – مدينة نصر) ممثلاً بالمحامي جمل عبدالحميد، لرفع (دعوى تعويض) عن حقوقي الأدبية والنفسية في المحكمة الاقتصادية المصرية، ضد صناع مسلسل #رسالة_الإمام”.

أبدأ بعون الله وإذنه وبعد استشارة الأصدقاء ومن أثق برجاحة عقولهم من أهل الأدب والفكر، أبدأ التحرك في عمل وكالة لمكتب ( دار القانون – مدينة نصر ) ممثلاً بالمحامي جمل عبدالحميد، لرفع ( دعوى تعويض ) عن حقوقي الأدبية والنفسية في المحكمة الاقتصادية المصرية، ضد صناع مسلسل #رسالة_الإمام — حذيفة العرجي (@al_arje) March 28, 2023

وجاء ذلك بعد أن تفاجئ الشاعر قبل أيام من عرض بيتين من أشعاره على أنهما من أقوال الإمام الشافعي في المسلسل الذي بدأت أولى حلقاته مع انطلاق شهر رمضان المبارك.

وقال الشاعر حذيفة العرجي في تغريدة، يوم الإثنين الماضي، أرفقها بمقطع فيديو للممثل المصري خالد النبوي، في مشهد من المسلسل وهو يردد “وتضيقُ دُنيانا فنحسَبُ أنَّنا.. سنموتُ يأساً أو نَموت نَحيبا، وإذا بلُطفِ اللهِ يَهطُلُ فجأةً.. يُربي منَ اليَبَسِ الفُتاتِ قلوبا”، على أنهما للإمام الشافعي.

يُرسل بعض الأحبة القراء رسائل بمقطع للمثل خالد نبوي وهو يؤدي دور #الإمام_الشافعي في مسلسل يُعرض هذه الأيام، وفي المقطع يتغنى الممثل وممثلة معه ببيتين لي من أوائل ما كتبت قبل عشر سنوات، وذلك على أنها للشافعي رحمه الله. pic.twitter.com/BMK1gZCr2x — حذيفة العرجي (@al_arje) March 27, 2023

ومسلسل رسالة الإمام من بطولة خالد النبوي، وأروى جودة، ونضال الشافعي، وحمزة العيلي، وخالد أنور، وأحمد الرافعي، وسلمى أبو ضيف، وخالد القيش، وفرح بسيسو، ومحمد العمروسي، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج ليث حجو، وبدأ عرضه في أول أيام شهر الصيام.

ويعرض المسلسل الرمضاني حالياً على قناة (dmc) في تمام الساعة 10 مساءً، وقناة cbc الساعة 11 مساءً، وقناة الحياة الساعة 9 مساءً، بالإضافة إلى أنه يتم عرضه على قناة حكايات Art الساعة 7:30 مساءً، وأيضاً قناة المحور الساعة 11:20 مساءً وجميعها بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى أنه يعرض عبر منصة watch-it.