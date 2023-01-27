أفاد خلاصة عمليات البحث عن وظيفة العمر أن مهنة كابتن طائرة تتصدر عمليات البحث في العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما هيمنة مهنة شاعر على بحث الشباب في الخليج العربي خاصة في السعودية والإمارات وسلطنة عمان واليمن، فيما استحوذت مهنة مدرب كرة قدم على عمليات البحث في مصر بحسب شركة ريمتي لأبحاث الإنترنت.

ما هي المهن التي يرغب الناس في العمل فيها أكثر من غيرها؟

وتصدر كلمة طيار أكثر 20 وظيفة تم البحث عنها في العالم بقرابة- 930630 عملية بحث وحلت مهنة الكاتب المرتبة الثانية بحوالي – 801200 عملية بحث.

الراقصة والراقص ثالثا بحوالي – 278720 عملية بحث.

4. YouTuber – 195.070 عملية بحث

5. رجل أعمال – 178380 عملية بحث

6. الممثل – 176.180 عملية بحث

7. المؤثر – 159.180 عملية بحث

8. مبرمج – 125310 عملية بحث

9. مغني- 121430 عملية بحث

10. المعلم – 114950 عملية بحث.

تقول الشركة إن وظيفة العمر كانت موضع إجماع في السابق مع ترتيب هرمي للمهن المقبولة أو المفضلة اجتماعيا، لكن اليوم هناك مفاجآت كثيرة فيما تمثل المهنة التي يبحث عنها الشباب.

ابتليت الأجور بالركود حاليا، ويمكن أن يكون تغيير الوظائف أو المهنة طريقة ممتازة لزيادة الدخل ، ناهيك عن حقيقة أن الهجرة تستمر في الزيادة مع انتقال المزيد من الناس إلى بلدان جديدة للحصول على أجور أفضل بهدف إرسال المزيد من الأموال لعائلاتهم.

لذا ، مع وضع ذلك في الاعتبار ، ما هي أكثر الوظائف شعبية التي يحلم بها الناس؟ هذه الدراسة ، تتحرى إن كان الناس لا يزالون يبحثون عن خيار موثوق وطويل الأجل أو وظيفة حيث يمكنهم السفر بانتظام واستعراض مواهبهم الإبداعية وشغفهم. وما هي القطاعات الأكثر شعبية؟

لمعرفة ذلك ، نظرنا في بيانات البحث العالمية لاكتشاف الوظائف التي تحلم بها كل دولة في العالم. لتحقيق ذلك ، نظرنا في عمليات البحث عن “كيف تكون ضابط شرطة” بدلاً من “وظائف ضابط شرطة” لإظهار عدد الأشخاص في مرحلة “الحلم” في وظائف مختلفة.